Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная

Главный тренер одного из лидеров чемпионата УПЛ – «Кривбасса» Юрий Вернидуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему во второй части сезона лишь однажды задействовал зимнего новичка команды Егора Твердохлеба:

– Все уже привыкли к тому, что легионерам, которых приглашают в УПЛ, нужно время для адаптации. На мой взгляд, в большинстве случаев это актуально и для футболистов с украинским паспортом, особенно для тех, кто перешел не из именитых клубов. Да, Твердохлеб был на виду в «Минае», но эта команда отставала, а у «Кривбасса» совсем другие задачи. Вот Егор сыграл лишь 25 минут в поединке с «Оболонью» - я ничего страшного в этом не вижу. Твердохлебу еще надо привыкнуть к игровой философии новой для себя команды. А острая конкуренция за место в стартовом составе только будет способствовать его прогрессу.

Кстати, прошлой осенью тот же легионер из Ганы Принс лишь выходил на замену и то на несколько минут, однако, качественно проведя подготовительный период, сейчас он уже игрок основы. Прекрасный пример для подражания.

Сейчас «Кривбасс» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 43 очка, и 30 марта проведет очередной календарный матч – с «Вересом» в Ровно.

Ранее мы сообщали, что в гости к «Кривбассу» во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ.