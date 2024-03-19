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  4. Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 11:48 | Обновлено 19 марта 2024, 12:32
688
1

Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная

Тренер криворожской команды – о Твердохлебе

19 марта 2024, 11:48 | Обновлено 19 марта 2024, 12:32
688
1
Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер одного из лидеров чемпионата УПЛ – «Кривбасса» Юрий Вернидуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему во второй части сезона лишь однажды задействовал зимнего новичка команды Егора Твердохлеба:

– Все уже привыкли к тому, что легионерам, которых приглашают в УПЛ, нужно время для адаптации. На мой взгляд, в большинстве случаев это актуально и для футболистов с украинским паспортом, особенно для тех, кто перешел не из именитых клубов. Да, Твердохлеб был на виду в «Минае», но эта команда отставала, а у «Кривбасса» совсем другие задачи. Вот Егор сыграл лишь 25 минут в поединке с «Оболонью» - я ничего страшного в этом не вижу. Твердохлебу еще надо привыкнуть к игровой философии новой для себя команды. А острая конкуренция за место в стартовом составе только будет способствовать его прогрессу.

Кстати, прошлой осенью тот же легионер из Ганы Принс лишь выходил на замену и то на несколько минут, однако, качественно проведя подготовительный период, сейчас он уже игрок основы. Прекрасный пример для подражания.

Сейчас «Кривбасс» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 43 очка, и 30 марта проведет очередной календарный матч – с «Вересом» в Ровно.

Ранее мы сообщали, что в гости к «Кривбассу» во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ.

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Юрий Вернидуб Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог инсайд Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Gargantua
в плане селекции Вернидуб однозначно номер один в украинском футболе.
умеет разглядеть потенциал.
Дибанго и Принс однозначно будут проданы за хорошие деньги.
Бизимана и Илич пришли свободными агентами и стали лидерами команды. 
Кузык вон вообще никому не был нужен даже в аренду, у Вернидуба играет и голы красавцы забивает.
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