В гости к Кривбассу во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров чемпионата УПЛ, криворожский «Кривбасс», мартовскую паузу заполнит контрольным матчем с еще одним представителем элитного дивизиона – «Александрией», который состоится 23 марта в Кривом Роге.

По имеющейся информации, подопечные Юрия Вернидуба послезавтра приступят к подготовке к календарному поединку 22-го тура с «Вересом», который пройдет в Ровно 30 марта.

В ближайшее время в расположении «Кривбасса» будут отсутствовать Джахед Бизимана и Даниэль Соса, которых вызвали, соответственно, в сборные Руанды и Ганы, а Роман Дебелко и Клим Приходько восстанавливаются после травм.

Сейчас «Кривбасс» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 43 очка.

Ранее защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом».