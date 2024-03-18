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  4. В гости к Кривбассу во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 19:04 |
623
0

В гости к Кривбассу во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ

Команда Юрия Вернидуба проведет спарринг 23 марта

18 марта 2024, 19:04 |
623
0
В гости к Кривбассу во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров чемпионата УПЛ, криворожский «Кривбасс», мартовскую паузу заполнит контрольным матчем с еще одним представителем элитного дивизиона – «Александрией», который состоится 23 марта в Кривом Роге.

По имеющейся информации, подопечные Юрия Вернидуба послезавтра приступят к подготовке к календарному поединку 22-го тура с «Вересом», который пройдет в Ровно 30 марта.

В ближайшее время в расположении «Кривбасса» будут отсутствовать Джахед Бизимана и Даниэль Соса, которых вызвали, соответственно, в сборные Руанды и Ганы, а Роман Дебелко и Клим Приходько восстанавливаются после травм.

Сейчас «Кривбасс» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 43 очка.

Ранее защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом».

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Кривбасс Кривой Рог Александрия контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига Юрий Вернидуб инсайд
Источник Sport.ua
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