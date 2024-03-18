В гости к Кривбассу во время паузы в чемпионате приедет команда УПЛ
Команда Юрия Вернидуба проведет спарринг 23 марта
Как стало известно Sport.ua, один из лидеров чемпионата УПЛ, криворожский «Кривбасс», мартовскую паузу заполнит контрольным матчем с еще одним представителем элитного дивизиона – «Александрией», который состоится 23 марта в Кривом Роге.
По имеющейся информации, подопечные Юрия Вернидуба послезавтра приступят к подготовке к календарному поединку 22-го тура с «Вересом», который пройдет в Ровно 30 марта.
В ближайшее время в расположении «Кривбасса» будут отсутствовать Джахед Бизимана и Даниэль Соса, которых вызвали, соответственно, в сборные Руанды и Ганы, а Роман Дебелко и Клим Приходько восстанавливаются после травм.
Сейчас «Кривбасс» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 43 очка.
Ранее защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом».
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