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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Легко против Колоса не было»
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 14:34 |
73
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Легко против Колоса не было»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Колосом»

18 марта 2024, 14:34 |
73
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Легко против Колоса не было»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

– Андрей, тяжелый матч, какие эмоции после финального свистка?

– Очень классные эмоции. Да, игра была очень тяжелой, но мы получили три важных зачетных пункта. Счастливы, что дожали соперника.

– Сегодняшний матч был посвящен памяти наших фанатов, которые погибли, защищая независимость Украины...

– Это незабываемый и важный момент для всех присутствующих на стадионе. Мы посвящаем матч и победу людям, которые положили свою жизнь за Украину, нашу свободу и независимость. Безграничное уважение им и тем, кто сейчас находится на фронте. От них зависит будущее Украины.

– Как оценишь игру соперника?

– «Колос» – очень солидная команда с опытными игроками. Игра хорошо поставлена. Легко точно не было. Рад, что мы достигли нужного для нас результата.

– «Кривбасс» давил до последнего и получил три очка. В чем секрет успеха?

– Каждый из нас работает ради победы. Постоянно добросовестно тренируемся и выполняем свою работу.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос Андрей Понедельник
Источник ФК Кривбасс
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