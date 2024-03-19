Модрич обосновал особенный статус Лиги чемпионов для Реала

Полузащитник Лука Модрич высказал мнение о достижениях мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, отметив особый статус турнира для «королевского клуба».

«У мадридского «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов, именно поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. Я выиграл всего три титула Ла Лиги и пять титулов Лиги чемпионов - это что-то невероятное.

Когда я перешел в «Реал» Мадрид, то думал, что смогу выиграть один или два титула Лиги чемпионов. Но теперь у меня их 5! Это действительно что-то сумасшедшее, уникальное.

У нас не было хороших выступлений в Ла Лиге на протяжении многих сезонов, но когда мы слышим гимн Лиги чемпионов, то игроки преображаются - мы становимся лучше и играем лучше. Это трудно объяснить, но мы счастливы, что это так. Наша связь с Лигой чемпионов отличается от связи любого другого клуба с этим турниром. Нет клуба крупнее «Реала». Это топ-клуб. Остальные, знаете, на ступеньку ниже», – заявил Модрич.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Модричу новый контракт.