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Лига чемпионов
19 марта 2024, 12:28 | Обновлено 19 марта 2024, 13:05
154
0

Модрич обосновал особенный статус Лиги чемпионов для Реала

Хорват – об успехах «галактикос» в чемпионском евротурнире

19 марта 2024, 12:28 | Обновлено 19 марта 2024, 13:05
154
0
Модрич обосновал особенный статус Лиги чемпионов для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник Лука Модрич высказал мнение о достижениях мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, отметив особый статус турнира для «королевского клуба».

«У мадридского «Реала» особые отношения с Лигой чемпионов, именно поэтому это самый титулованный клуб в истории турнира. Я выиграл всего три титула Ла Лиги и пять титулов Лиги чемпионов - это что-то невероятное.

Когда я перешел в «Реал» Мадрид, то думал, что смогу выиграть один или два титула Лиги чемпионов. Но теперь у меня их 5! Это действительно что-то сумасшедшее, уникальное.

У нас не было хороших выступлений в Ла Лиге на протяжении многих сезонов, но когда мы слышим гимн Лиги чемпионов, то игроки преображаются - мы становимся лучше и играем лучше. Это трудно объяснить, но мы счастливы, что это так. Наша связь с Лигой чемпионов отличается от связи любого другого клуба с этим турниром. Нет клуба крупнее «Реала». Это топ-клуб. Остальные, знаете, на ступеньку ниже», – заявил Модрич.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Модричу новый контракт.

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Лука Модрич Реал Мадрид Лига чемпионов
Источник Mundo Deportivo
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