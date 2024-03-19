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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 22:32 |
799
0

Потенциальный соперник Украины. Назван фаворит матча Израиль – Исландия

Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

19 марта 2024, 22:32 |
799
0
Потенциальный соперник Украины. Назван фаворит матча Израиль – Исландия
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии. Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной.

Букмекерские конторы назвали «сине-белых» небольшими фаворитами матча. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, а на выход в финал плей-офф – 1.73.

Котировки на проход «викингов» составляют 2.16. На успех исландцев в основное время – 3.15. Ничья в первые 90 минут расценивается в 3.40.

Основные котировки на матч Израиль – Исландия:

  • Проход Израиля – 1.73
  • Победа Израиля в основное время – 2.43
  • Ничья – 3.40
  • Проход Исландии – 2.16
  • Победа Исландии в основное время – 3.15
  • Обе команды забьют – 1.86
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Источник Sport.ua
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