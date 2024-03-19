Потенциальный соперник Украины. Назван фаворит матча Израиль – Исландия

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии. Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной.

Букмекерские конторы назвали «сине-белых» небольшими фаворитами матча. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, а на выход в финал плей-офф – 1.73.

Котировки на проход «викингов» составляют 2.16. На успех исландцев в основное время – 3.15. Ничья в первые 90 минут расценивается в 3.40.

Основные котировки на матч Израиль – Исландия: