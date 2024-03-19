Потенциальный соперник Украины. Назван фаворит матча Израиль – Исландия
Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии. Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной.
Букмекерские конторы назвали «сине-белых» небольшими фаворитами матча. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, а на выход в финал плей-офф – 1.73.
Котировки на проход «викингов» составляют 2.16. На успех исландцев в основное время – 3.15. Ничья в первые 90 минут расценивается в 3.40.
Основные котировки на матч Израиль – Исландия:
- Проход Израиля – 1.73
- Победа Израиля в основное время – 2.43
- Ничья – 3.40
- Проход Исландии – 2.16
- Победа Исландии в основное время – 3.15
- Обе команды забьют – 1.86
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