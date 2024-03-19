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Англия
19 марта 2024, 12:35 | Обновлено 19 марта 2024, 13:04
1162
1

ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика

17 марта лондонцы обыграли «Лестер» со счетом 4:2, Михаил отыграл 78 минут

19 марта 2024, 12:35 | Обновлено 19 марта 2024, 13:04
1162
1
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Пресс-служба лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовала видео, на котором 23-летний украинский вингер команды Михаил Мудрик эффектно обыгрывает соперника.

В первом тайме матча 1/4 финала Кубка Англии «Челси» – «Лестер» (4:2) украинец эффектно прокинул мяч между ног 8-му номеру Гарри Уинксу.

«Дерзко от Миши! 🥜», – подписана публикация.

Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров» и отыграл 78 минут, после чего был заменен на Карни Чуквуэмеку.

В полуфинале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика

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Гарри Уинкс Михаил Мудрик видео Лестер Челси Челси - Лестер Кубок Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Istm
тепер це супердриблінг.
Гаррінча згори сумно споглядає.
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