ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика

Пресс-служба лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовала видео, на котором 23-летний украинский вингер команды Михаил Мудрик эффектно обыгрывает соперника.

В первом тайме матча 1/4 финала Кубка Англии «Челси» – «Лестер» (4:2) украинец эффектно прокинул мяч между ног 8-му номеру Гарри Уинксу.

«Дерзко от Миши! 🥜», – подписана публикация.

Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров» и отыграл 78 минут, после чего был заменен на Карни Чуквуэмеку.

В полуфинале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».

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