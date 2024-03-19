ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
17 марта лондонцы обыграли «Лестер» со счетом 4:2, Михаил отыграл 78 минут
Пресс-служба лондонского футбольного клуба «Челси» опубликовала видео, на котором 23-летний украинский вингер команды Михаил Мудрик эффектно обыгрывает соперника.
В первом тайме матча 1/4 финала Кубка Англии «Челси» – «Лестер» (4:2) украинец эффектно прокинул мяч между ног 8-му номеру Гарри Уинксу.
«Дерзко от Миши! 🥜», – подписана публикация.
Мудрик вышел в стартовом составе «пенсионеров» и отыграл 78 минут, после чего был заменен на Карни Чуквуэмеку.
В полуфинале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Манчестер Сити».
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
Cheeky from Misha! 🥜#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/HnblqFqCX0— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 19, 2024
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