Хави может получить два матча дисквалификации за удаление в игре с Атлетико
Главный тренер каталонцев был отправлен на трибуны за споры с арбитром
Главный тренер «Барселоны» Хави может получить двухматчевую дисквалификацию.
В воскресенье, 17 марта, «Барселона» проводила гостевой матч 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико». На 41-й минуте Хави эмоционально отреагировал на один из эпизодов, за что получил от арбитра Хосе Санчеса Мартинеса желтую карточку. Тренер «Барселоны» продолжил спорить с рефери, за что получил вторую желтую, а следом и красную карточку.
Сам же матч завершился победой каталонцев со счетом 3:0.
Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение специалиста. Хави может пропустить игры Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (30 марта) и «Кадисом» (13 апреля).
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