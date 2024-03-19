Хави может получить два матча дисквалификации за удаление в игре с Атлетико

Главный тренер «Барселоны» Хави может получить двухматчевую дисквалификацию.

В воскресенье, 17 марта, «Барселона» проводила гостевой матч 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико». На 41-й минуте Хави эмоционально отреагировал на один из эпизодов, за что получил от арбитра Хосе Санчеса Мартинеса желтую карточку. Тренер «Барселоны» продолжил спорить с рефери, за что получил вторую желтую, а следом и красную карточку.

Сам же матч завершился победой каталонцев со счетом 3:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит поведение специалиста. Хави может пропустить игры Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (30 марта) и «Кадисом» (13 апреля).