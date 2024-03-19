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  4. В Днепре-1 отреагировали на информацию об интересе к Сватку со стороны MLS
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 08:45 |
749
0

В Днепре-1 отреагировали на информацию об интересе к Сватку со стороны MLS

Вячеслав Фридман заявил, что днепровский клуб пока что не рассматривает это предложение

19 марта 2024, 08:45 |
749
0
В Днепре-1 отреагировали на информацию об интересе к Сватку со стороны MLS
Instagram. Александр Сваток

18 марта украинский журналист Игорь Цыганик заявил о том, что 29-летним украинским защитником и капитаном «Днепра-1» Александром Сватком интересуется клуб MLS.

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил информацию о наличии предложений по Сватку, а также рассказал об интересе других клубов к молодому форварду днепрян Даниэлю Кивинде:

«Предложения по Сватку и Кивинде есть, но Днепр-1 пока их не рассматривает. Сейчас нет таких предложений, которые нас устроили бы. Закончится сезон – будем разговаривать. Могу сказать точно: до конца чемпионата мы никого продавать не будем.

Я думаю, по Сватку еще будут предложения. Он восстановится после травмы, и если сборная выйдет на Евро, и он себя там проявит, еще вырастет в цене. Днепр-1 ждет к нему серьезного предложения.

Что касается Кивинды, то это наш воспитанник. Он молодой и многообещающий игрок, и мы на него очень рассчитываем в будущем. Надеемся, он принесет много пользы родному клубу».

Сам Сваток отказался от комментариев и заявил, что активно восстанавливается от травмы.

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Даниэль Кивинда Вячеслав Фридман Игорь Цыганык Александр Сваток Major League Soccer (MLS) трансферы трансферы УПЛ
Источник Спорт-Экспресс Украина
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