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  4. По стопам Кривцова. Клуб MLS хочет приобрести защитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 19:05 |
2335
0

По стопам Кривцова. Клуб MLS хочет приобрести защитника сборной Украины

Александр Сваток может покинуть «Днепр-1»

18 марта 2024, 19:05 |
2335
0
По стопам Кривцова. Клуб MLS хочет приобрести защитника сборной Украины
СК Днепр-1. Александр Сваток

Клуб MLS хочет приобрести центрального защитника «Днепра-1» Александра Сватка, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, у 29-летнего футболиста есть «достаточно перспективное приглашение» со стороны заокеанской команды. Днепряне вполне могут продать своего лидера из-за финансовых трудностей.

Александр Сваток является действующим игроком национальной сборной Украины, за которую успел сыграть 5 матчей в 2023 году.

В этом сезоне капитан «Днепра-1» провел 15 поединков в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Александр Сваток Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS) Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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