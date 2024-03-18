По стопам Кривцова. Клуб MLS хочет приобрести защитника сборной Украины
Александр Сваток может покинуть «Днепр-1»
Клуб MLS хочет приобрести центрального защитника «Днепра-1» Александра Сватка, сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.
По информации источника, у 29-летнего футболиста есть «достаточно перспективное приглашение» со стороны заокеанской команды. Днепряне вполне могут продать своего лидера из-за финансовых трудностей.
Александр Сваток является действующим игроком национальной сборной Украины, за которую успел сыграть 5 матчей в 2023 году.
В этом сезоне капитан «Днепра-1» провел 15 поединков в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
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