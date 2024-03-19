Сыграет ли за Англию? Кейн получил травму в матче Баварии с Дармштадтом

Как сообщает официальный сайт мюнхенской «Баварии», форвард Гарри Кейн получил травму лодыжки в матче чемпионата Германии против «Дармштадта» (5:2). Нападающий все же отправился в состояние сборной Англии, где его будут лечить местные специалисты в сотрудничестве с медиками Баварии. Англия 23 марта сыграет товарищескую игру против Бразилии, участие кейна пока под вопросом.

Португалец Рафаэль Геррейро получил незначительное растяжение мышц, но вынужден будет пропустить матч своей сборной, занимаясь реабилитацией в клубе.

Получивший легкую травму головы в том же матче с «Дармштадтом» Александр Павлович полностью восстановился и готов помочь сборной Германии в матче против Франции 23 марта.