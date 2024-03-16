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Германия
16 марта 2024, 18:43 |
359
0

Разгром с камбеком. Бавария продолжает преследовать Байер

Матч мюнхенцев против «Дармштадта» закончился со счетом 5:2

16 марта 2024, 18:43 |
359
0
Разгром с камбеком. Бавария продолжает преследовать Байер
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 16 марта 2024 года, состоялось 5 матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу.

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В центральном поединке дня «Бавария» на выезде играла против «Дармштадта». Мюнхенцы ожидаемо одержали разгромную победу, хоть и позволили сопернику забить первым.

Бундеслига. 26 тур. 16 марта

Вольфсбург – Аугсбург – 1:3

Голы: Виммер, 9 – Майер, 45+3, Якич, 61, 79

Хайденхайм – Боруссия М – 1:1

Голы: Динкчи, 66 – Гак, 9

Дармштадт – Бавария – 2:5

Голы: Скарке, 28, Вильгельмссон, 90+5 – Мусиала, 36, 64, Кейн, 45+1, Гнабри, 74, Тель, 90+3

Майнц – Бохум – 2:0

Голы: Буркгардт, 45+3 (пенальти), 71

Унион – Вердер – 2:1

Голы: Вертессен, 50, Ааронсон, 52 – Вайзер, 63

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Источник Sport.ua
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