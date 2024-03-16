Разгром с камбеком. Бавария продолжает преследовать Байер
Матч мюнхенцев против «Дармштадта» закончился со счетом 5:2
Сегодня, 16 марта 2024 года, состоялось 5 матчей 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
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В центральном поединке дня «Бавария» на выезде играла против «Дармштадта». Мюнхенцы ожидаемо одержали разгромную победу, хоть и позволили сопернику забить первым.
Бундеслига. 26 тур. 16 марта
Вольфсбург – Аугсбург – 1:3
Голы: Виммер, 9 – Майер, 45+3, Якич, 61, 79
Хайденхайм – Боруссия М – 1:1
Голы: Динкчи, 66 – Гак, 9
Дармштадт – Бавария – 2:5
Голы: Скарке, 28, Вильгельмссон, 90+5 – Мусиала, 36, 64, Кейн, 45+1, Гнабри, 74, Тель, 90+3
Майнц – Бохум – 2:0
Голы: Буркгардт, 45+3 (пенальти), 71
Унион – Вердер – 2:1
Голы: Вертессен, 50, Ааронсон, 52 – Вайзер, 63
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