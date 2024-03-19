СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»

Как сообщил полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, у него большое желание поехать на Олимпийские игры в Париже, но есть вероятность, что клуб его не отпустит.

«У нас так проблема с этим. Если мы («Шахтер» – прим. ред.) не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация еврокубков, и нас так же могут не отпустить.

Это турнир, который не попадает под окна ФИФА, и клуб может просто банально не отпустить тебя. Поэтому с этим есть вопросы. Но все надеются, и все очень хотят поехать туда.

Это наша первая Олимпиада в истории и это еще более особенно выглядит, потому что мы ее достигли. Хочется поехать туда и проявить себя на турнире. Такое может быть раз в жизни, – сказал Судаков.

Ранее Георгий оценил выступления своего экс-одноклубника Михаила Мудрика.