СУДАКОВ: «Если Шахтер не станет чемпионом, то не отпустит на Олимпиаду»
Полузащитник «горняков» хочет поехать на Олимпийские игры
Как сообщил полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков, у него большое желание поехать на Олимпийские игры в Париже, но есть вероятность, что клуб его не отпустит.
«У нас так проблема с этим. Если мы («Шахтер» – прим. ред.) не станем чемпионами, то в этот период может быть квалификация еврокубков, и нас так же могут не отпустить.
Это турнир, который не попадает под окна ФИФА, и клуб может просто банально не отпустить тебя. Поэтому с этим есть вопросы. Но все надеются, и все очень хотят поехать туда.
Это наша первая Олимпиада в истории и это еще более особенно выглядит, потому что мы ее достигли. Хочется поехать туда и проявить себя на турнире. Такое может быть раз в жизни, – сказал Судаков.
Ранее Георгий оценил выступления своего экс-одноклубника Михаила Мудрика.
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