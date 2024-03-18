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  4. Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, потому что больше ожидал от Мудрика в Челси»
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 12:57 |
928
1

Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, потому что больше ожидал от Мудрика в Челси»

Полузащитник «Шахтера» высказался о своем бывшем одноклубнике

18 марта 2024, 12:57 |
928
1
Георгий СУДАКОВ: «Я удивлен, потому что больше ожидал от Мудрика в Челси»
УАФ. Георгий Судаков и Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков поделился впечатлениями от игры украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Я удивлен, потому что больше ожидал от Михаила. Но я не могу его судить, я его только поддерживаю. Несколько лет назад я говорил, что это будет невероятный футболист и невероятный талант. У него все получится со временем.

Может, Почеттино – не его тренер, а «Челси» – не его команда. Уже год прошел, думаю, сейчас все только от него зависит. Возможно, на него ценник давит. Не могу судить, потому что я с этим не сталкивался», – рассказал Судаков.

Ранее Судаков рассказал, в какой клуб из Манчестера хочет перейти.

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Маурисио Почеттино Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Шахтер Донецк Георгий Судаков
Источник Трендец
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