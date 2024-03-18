Ман Сити или МЮ? Судаков сообщил, в какой клуб из Манчестера хочет перейти
Украинский футболист хотел бы работать под руководством Гвардиолы
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопрос, за какой клуб из Манчестера он хотел бы играть.
– Если бы у тебя был выбор – «Манчестер Юнайтед», который ты очень любишь, но у которого сложная ситуация в последние годы, или «Манчестер Сити». Что бы ты выбирал, на что смотрел?
– Это довольно интересный вопрос. Это сложно, потому что уже есть пример с Мудриком. Я не знаю.
«Манчестер Сити» на высоком уровне. Поэтому наверняка я бы выбирал «горожан». Если мы говорим об этих командах, то, наверное, это был бы «Ман Сити».
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Судакова 127 миллионов фунтов стерлингов.
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