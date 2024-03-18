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Англия
18 марта 2024, 10:52 |
286
1

Ман Сити или МЮ? Судаков сообщил, в какой клуб из Манчестера хочет перейти

Украинский футболист хотел бы работать под руководством Гвардиолы

18 марта 2024, 10:52 |
286
1
Ман Сити или МЮ? Судаков сообщил, в какой клуб из Манчестера хочет перейти
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопрос, за какой клуб из Манчестера он хотел бы играть.

– Если бы у тебя был выбор – «Манчестер Юнайтед», который ты очень любишь, но у которого сложная ситуация в последние годы, или «Манчестер Сити». Что бы ты выбирал, на что смотрел?

– Это довольно интересный вопрос. Это сложно, потому что уже есть пример с Мудриком. Я не знаю.

«Манчестер Сити» на высоком уровне. Поэтому наверняка я бы выбирал «горожан». Если мы говорим об этих командах, то, наверное, это был бы «Ман Сити».

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Судакова 127 миллионов фунтов стерлингов.

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Источник Трендец
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