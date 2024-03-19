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Украина
19 марта 2024, 04:20 | Обновлено 19 марта 2024, 04:41
322
0

На войне погиб фанат киевского Динамо

Иван Фесенюк отдал свою жизнь за независимость Украины

19 марта 2024, 04:20 | Обновлено 19 марта 2024, 04:41
322
0
На войне погиб фанат киевского Динамо
Динамо Киев. Иван Фесенюк

Как сообщил футбольный клуб «Динамо» (Киев) в своем телеграмм-канале, на войне погиб представитель фанатского движения «бело-синих» Иван Фесенюк, который с начала полномасштабного вторжения защищал Украину от рашистских захватчиков.

«Снова трагическая черная весть поступила с фронта, всколыхнув футбольную общественность. Жестокая, неумолимая война в очередной раз унесла жизнь защитника Украины. Выполняя боевое задание, на фронте погиб Иван «Бонус» Фесенюк.

Иван был болельщиком «Динамо» и представителем фанатской фирмы «Capitals». До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны, в частности, был мастером спорта по кикбоксингу.

С началом полномасштабной фазы российско-украинской войны он присоединился к защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода «Бонус» погиб. Украина потеряла еще одного из лучших своих сыновей. Это большая потеря и для «бело-синего» движения.

Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Ивана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!, – говорится в сообщении клуба.

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смерть Динамо Киев российско-украинская война
Источник Sport.ua
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