На войне погиб фанат киевского Динамо

Как сообщил футбольный клуб «Динамо» (Киев) в своем телеграмм-канале, на войне погиб представитель фанатского движения «бело-синих» Иван Фесенюк, который с начала полномасштабного вторжения защищал Украину от рашистских захватчиков.

«Снова трагическая черная весть поступила с фронта, всколыхнув футбольную общественность. Жестокая, неумолимая война в очередной раз унесла жизнь защитника Украины. Выполняя боевое задание, на фронте погиб Иван «Бонус» Фесенюк.

Иван был болельщиком «Динамо» и представителем фанатской фирмы «Capitals». До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны, в частности, был мастером спорта по кикбоксингу.

С началом полномасштабной фазы российско-украинской войны он присоединился к защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода «Бонус» погиб. Украина потеряла еще одного из лучших своих сыновей. Это большая потеря и для «бело-синего» движения.

Футбольный клуб «Динамо» выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Ивана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!, – говорится в сообщении клуба.