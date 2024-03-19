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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 01:05 | Обновлено 19 марта 2024, 03:49
14
0

Источник: конфликт в луганской Заре близок к решению

Руководство клуба провело очередной раунд переговоров с бунтарями

19 марта 2024, 01:05 | Обновлено 19 марта 2024, 03:49
14
0
Источник: конфликт в луганской Заре близок к решению
ФК Заря

Конфликт в луганской «Заре» близок к разрешению. После того, как команда собралась после трех выходных, руководство клуба провело очередной раунд переговоров с бунтарями, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клуб предложил футболистам полюбовно замять ситуацию: выходите на следующую игру с «Металлистом 1925» и за вашу проделку никого не будут штрафовать. А в обещанные сроки в мае будет премия за бронзу прошлого сезона. Тогда же – и за вторую победу в Лиге конференций над Брейдабликом (за первую команда осенью получила). Главный тренер Юрий Коваль индивидуально проводил беседы с отказниками и объяснял, насколько каждый из них важен для коллектива.

Вся команда продолжает работать полным составом. Информация об отстранении Богдана Бутко, Вячеслава Чурко и Дмитрия Мишнева не соответствует действительности. У этой тройки в конце сезона завершаются контракты, но, тем не менее, они занимаются в основной группе.

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Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные штрафы Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига бойкот Богдан Бутко Вячеслав Чурко Дмитрий Мишнев
Источник Игорь Бурбас
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