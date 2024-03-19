Реал подал жалобу на арбитра матча с Осасуной

Как сообщил мадридский «Реал» в своем инстаграмме, клуб подал жалобу на арбитра матча «Осасуна» – «Реал» (2:4). Мадридцы обвиняют Хуана Мартинеса Мунуэру в том, что тот не упомянул в рапорте унизительные возгласы (в том числе пожелания смерти) в адрес игрока команды Винисиуса Жуниора.

«После серьезных оскорблений, высказанных еще раз против нашего игрока Винисиуса Жуниора, в данном случае во время последнего матча Лиги, ФК «Реал Мадрид» сообщает следующее.

Наш клуб подал жалобу в Дисциплинарный суд комитета Королевской федерации футбола Испании против арбитра матча Хуана Мартинеса Мунуэры из-за небрежного составления рапорта арбитра. Этот арбитр добровольно и намеренно пропустил оскорбления и унизительные возгласы, неоднократно направленные в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора, несмотря на то, что наши игроки его упорно предупреждали в тот момент, когда это происходило.

Кроме того, «Реал Мадрид» также подал жалобу в этот федеральный орган относительно вышеупомянутых оскорблений и унизительных возгласов и направил их в Государственную комиссию против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в спорте, чтобы выражавших их идентифицировали и наказали.

В свете этих несчастных событий, произошедших в Эль-Садаре, Реал Мадрид расширил жалобу, которую он подал в прошлую пятницу, 15 марта, в Генеральную прокуратуру против преступлений ненависти и дискриминации за расистские оскорбления, направленные в адрес Винисиуса Жуниора вблизи Олимпийского стадиона в Монтжуике и стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде с просьбой установить виновных.

«Реал Мадрид» снова осуждает эти насильственные атаки расизма, дискриминации и ненависти и требует принять необходимые меры раз и навсегда, чтобы искоренить насилие, от которого страдает наш игрок Винисиус Жуниор, – говорится в заявлении клуба.