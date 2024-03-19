«Будет шанс проявить себя». Бущан и Шапаренко рассказали о подготовке

Игроки сборной Украины по футболу Георгий Бущан и Николай Шапаренко во время прямого эфира с Владой Зинченко рассказали о своих впечатлениях от подготовки национальной сборной к матчу квалификации чемпионата Европы против команды Боснии и Герцеговины.

Георгий Бущан: «Сегодня утром у нас была очень легкая работа. Было даже свободное время – немного прогулялись по городу.

Марбелья – очень красивый город. Я здесь не в первый раз, мы из «Динамо» последний раз приезжали сюда четыре года назад. А до этого каждый год были здесь на зимних сборах. Мне это место очень нравится. Приятно, что сегодня была такая солнечная погода, и прогулка доставила только удовольствие. Потом была открытая тренировка — приезжали люди из Украины, которые живут рядом, в том числе дети. Уделили им немного внимания, и было просто отличное занятие».

Николай Шапаренко: «Хочу показать себя в лагере национальной сборной с лучшей стороны. Тренер меня вызвал и дал большой шанс себя зарекомендовать. На нынешнем этапе подготовки выделять кого-нибудь одного будет неправильно. Все работают хорошо, так что у каждого будет возможность проявить себя».