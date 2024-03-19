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Молодежные турниры
19 марта 2024, 02:40 | Обновлено 19 марта 2024, 02:56
87
0

Юрий БАКАЛОВ: «Рух – одна большая семья»

Тренер юношеской команды и директор Академии львовян прокомментировал победу в товарищеском турнире

19 марта 2024, 02:40 | Обновлено 19 марта 2024, 02:56
87
0
Юрий БАКАЛОВ: «Рух – одна большая семья»
ФК Рух. Юрий Бакалов

Директор Академии «Руха» Юрий Бакалов рассказал о впечатлениях от победы своей команды в Зимнем кубке ДЮФЛ.

«Очень положительные эмоции и все мы очень счастливы, что наши питомцы демонстрируют такие замечательные результаты и выиграли Зимний кубок ДЮФЛ. Каждый из нас верил в команду и ее успех. Все переживали этот поединок вместе с ребятами – приехали их родители и родственники, руководство клуба. Это еще раз доказывает, что «Рух» – одна большая семья, где каждый поддерживает каждого и неважно, какого возраста наши футболисты, потому что мы за всех переживаем одинаково.

Эта победа нужна и клубу, и каждому из этих игроков для их прогресса. Надеюсь, они продолжат одерживать такие важные победы и еще неоднократно дадут повод гордиться ими. Хочу поздравить ребят и всех поклонников «Руха» с этим триумфом, – сказал Бакалов.

Напомним, ранее Бакалов назвал воспитанников Академии лучшими в Украине.

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Юрий Бакалов чемпионат Украины по футболу U-19 Рух Львов Рух Львов U-19 академия ФК Рух
Источник ФК Рух Львов
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