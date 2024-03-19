Юрий БАКАЛОВ: «Рух – одна большая семья»

Директор Академии «Руха» Юрий Бакалов рассказал о впечатлениях от победы своей команды в Зимнем кубке ДЮФЛ.

«Очень положительные эмоции и все мы очень счастливы, что наши питомцы демонстрируют такие замечательные результаты и выиграли Зимний кубок ДЮФЛ. Каждый из нас верил в команду и ее успех. Все переживали этот поединок вместе с ребятами – приехали их родители и родственники, руководство клуба. Это еще раз доказывает, что «Рух» – одна большая семья, где каждый поддерживает каждого и неважно, какого возраста наши футболисты, потому что мы за всех переживаем одинаково.

Эта победа нужна и клубу, и каждому из этих игроков для их прогресса. Надеюсь, они продолжат одерживать такие важные победы и еще неоднократно дадут повод гордиться ими. Хочу поздравить ребят и всех поклонников «Руха» с этим триумфом, – сказал Бакалов.

Напомним, ранее Бакалов назвал воспитанников Академии лучшими в Украине.