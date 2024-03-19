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  4. Евгений ПАСТ: «Мой сейв – это игровой момент. Для этого и нужен вратарь»
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 02:20 | Обновлено 19 марта 2024, 02:21
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0

Евгений ПАСТ: «Мой сейв – это игровой момент. Для этого и нужен вратарь»

Голкипер «Вереса» рассказал о победе над своей бывшей командой

19 марта 2024, 02:20 | Обновлено 19 марта 2024, 02:21
50
0
Евгений ПАСТ: «Мой сейв – это игровой момент. Для этого и нужен вратарь»
НК Верес. Евгений Паст

Голкипер ровенского «Вереса» Евгений Паст прокомментировал победный матч против одесского «Черноморца» (1:0) в 21 туре УПЛ.

«С «Черноморцем» всегда очень приятно играть. Я родом из Одессы. Долгое время выступал за «Черноморец». Поэтому мне всегда приятно возвращаться на этот стадион. Тем более, сегодня мы здесь взяли три очка.

Мы тщательно готовились к этой игре. Просматривали матчи, следили за манерой игры один в один. Главный тренер просил очень агрессивно играть по всему периметру поля, не давать сопернику спокойно дышать.

О сейве во втором тайме – это игровой момент. Для этого и нужен вратарь», – сказал Паст.

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чемпионат Украины по футболу Евгений Паст Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес
Источник ФК Верес
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