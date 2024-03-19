Евгений ПАСТ: «Мой сейв – это игровой момент. Для этого и нужен вратарь»
Голкипер «Вереса» рассказал о победе над своей бывшей командой
Голкипер ровенского «Вереса» Евгений Паст прокомментировал победный матч против одесского «Черноморца» (1:0) в 21 туре УПЛ.
«С «Черноморцем» всегда очень приятно играть. Я родом из Одессы. Долгое время выступал за «Черноморец». Поэтому мне всегда приятно возвращаться на этот стадион. Тем более, сегодня мы здесь взяли три очка.
Мы тщательно готовились к этой игре. Просматривали матчи, следили за манерой игры один в один. Главный тренер просил очень агрессивно играть по всему периметру поля, не давать сопернику спокойно дышать.
О сейве во втором тайме – это игровой момент. Для этого и нужен вратарь», – сказал Паст.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кепа покинет королевский клуб летом
Яремчук, Сидорчук, Малиновский и Трубин прибыли в лагерь сборной