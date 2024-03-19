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  4. Олег Кожушко: «Не хватило уверенности и мастерства, чтобы забить»
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 01:40 |
68
0

Олег Кожушко: «Не хватило уверенности и мастерства, чтобы забить»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал игру с «Колосом»

19 марта 2024, 01:40 |
68
0
Олег Кожушко: «Не хватило уверенности и мастерства, чтобы забить»
ФК Кривбасс. Олег Кожушко

Форвард криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о своих впечатлениях от победы над ковалевским «Колосом» (1:0) в 21 туре УПЛ.

- Какие эмоции после этой тяжелой победы?

- Очень хорошие эмоции, удалось в концовке забить важный гол, который принес нам победу. Команда очень довольна. Это важная для нас победа.

- У тебя в конце был хороший момент. Почему не удалось его реализовать?

- Трудно сказать. Возможно, не хватило немного уверенности, где-то мастерства. Буду работать дальше, чтобы такие моменты реализовывать.

- Чего не хватало весь матч, чтобы забить раньше?

- Все было хорошо, мы создавали моменты. Но, не забывайте также, что и соперник очень непрост: надежная оборона и хорошая атака. Потому было нелегко его переиграть. Мы больше хотели победить и играли до последней минуты.

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Олег Кожушко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Кривбасс - Колос
Источник ФК Кривбасс
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