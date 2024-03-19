Олег Кожушко: «Не хватило уверенности и мастерства, чтобы забить»

Форвард криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко рассказал о своих впечатлениях от победы над ковалевским «Колосом» (1:0) в 21 туре УПЛ.

- Какие эмоции после этой тяжелой победы?

- Очень хорошие эмоции, удалось в концовке забить важный гол, который принес нам победу. Команда очень довольна. Это важная для нас победа.

- У тебя в конце был хороший момент. Почему не удалось его реализовать?

- Трудно сказать. Возможно, не хватило немного уверенности, где-то мастерства. Буду работать дальше, чтобы такие моменты реализовывать.

- Чего не хватало весь матч, чтобы забить раньше?

- Все было хорошо, мы создавали моменты. Но, не забывайте также, что и соперник очень непрост: надежная оборона и хорошая атака. Потому было нелегко его переиграть. Мы больше хотели победить и играли до последней минуты.