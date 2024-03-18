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  4. Защитник Наполи обвинил Ачерби во лжи после расистского скандала
Италия
18 марта 2024, 23:31 |
233
0

Защитник Наполи обвинил Ачерби во лжи после расистского скандала

Жуан Жезус заявил, что защитник «Интера» врет

18 марта 2024, 23:31 |
233
0
Защитник Наполи обвинил Ачерби во лжи после расистского скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жуан Жезус и Франческо Ачерби

Сегодня защитник «Интера» Франческо Ачерби был отстранен от сборной Италии из-за расистских оскорблений в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса во время вчерашнего матча Серии А (ничья 1:1). Сам итальянец заявил, что никаких расистских оскорблений с его стороны не было.

Однако теперь сам Жуан Жезус на своей странице в Инстаграме заявил о том, что Ачерби врет:

«Для меня этот вопрос был закрыт еще вчера на поле после того, как Ачерби извинился, и, честно говоря, я бы предпочел не возвращаться к такой мерзкой вещи, от которой я пострадал.

Однако сегодня я прочитал высказывания Ачерби, которые идут полностью вразрез с реальностью, с тем, что он сказал вчера на поле, с теми недвусмысленными кадрами и словами, в которых он просит у меня прощения.

В этом я не хочу участвовать. С расизмом нужно бороться здесь и сейчас.

Ачерби сказал мне: «уходи отсюда, черный. Ты всего лишь н*гр». После моего протеста к арбитру он признал, что совершил ошибку, и попросил прощения, добавив: «Для меня «н*гр» – такое же оскорбление, как и многие другие».

Сегодня он изменил свою версию и настаивает на том, что никакого расистского оскорбления не было.

Мне больше нечего добавить».

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Источник Instagram
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