Интер может подписать главную звезду Лацио
Чиро Иммобиле близок к смене клуба
«Интер» во время летнего трансферного окна может подписать лидера и капитана «Лацио» Чиро Иммобиле. Первая встреча представителей «нерадзурри» с агентом игрока уже состоялась несколько дней назад.
Отношения Иммобиле с «Лацио» в последнее время испортились, и летом он может покинуть команду. «Интер» готов воспользоваться этим, поскольку намерен летом усилить атаку команды.
Видеть Иммобиле в «Интере» хочет главный тренер команды Симоне Индзаги, который уже работал с 34-летним итальянским форвардом в «Лацио» в 2016 – 2021 годах.
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