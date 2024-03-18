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Италия
18 марта 2024, 22:01 |
690
0

Интер может подписать главную звезду Лацио

Чиро Иммобиле близок к смене клуба

18 марта 2024, 22:01 |
690
0
Интер может подписать главную звезду Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

«Интер» во время летнего трансферного окна может подписать лидера и капитана «Лацио» Чиро Иммобиле. Первая встреча представителей «нерадзурри» с агентом игрока уже состоялась несколько дней назад.

Отношения Иммобиле с «Лацио» в последнее время испортились, и летом он может покинуть команду. «Интер» готов воспользоваться этим, поскольку намерен летом усилить атаку команды.

Видеть Иммобиле в «Интере» хочет главный тренер команды Симоне Индзаги, который уже работал с 34-летним итальянским форвардом в «Лацио» в 2016 – 2021 годах.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лацио трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttosport
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