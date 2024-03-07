Иммобиле может покинуть Лацио. Ему уже нашли замену

Капитан и лучший бомбардир в истории «Лацио» Чиро Иммобиле может покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Лацио» уже нашел замену Иммобиле – это форвард «Наполи» Джованни Симеоне, чей отец, Диего, выступал за римский клуб в 1999 – 2003 годах. Также в Риме рассчитывают на Валентина Кастельяноса, который в нынешнем сезоне используется как запасной форвард команды.

Чиро Иммобиле выступает за «Лацио» с лета 2016 года. На его счету рекордные 206 голов в 330 матчах за римский клуб.

Ранее сообщалось о том, что летом «Лацио» покинет и главный тренер команды, Маурицио Сарри.