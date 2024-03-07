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  4. Иммобиле может покинуть Лацио. Ему уже нашли замену
Италия
07 марта 2024, 21:09 |
166
0

Иммобиле может покинуть Лацио. Ему уже нашли замену

Легенду римлян может заменить Джованни Симеоне

07 марта 2024, 21:09 |
166
0
Иммобиле может покинуть Лацио. Ему уже нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Капитан и лучший бомбардир в истории «Лацио» Чиро Иммобиле может покинуть клуб ближайшим летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Лацио» уже нашел замену Иммобиле – это форвард «Наполи» Джованни Симеоне, чей отец, Диего, выступал за римский клуб в 1999 – 2003 годах. Также в Риме рассчитывают на Валентина Кастельяноса, который в нынешнем сезоне используется как запасной форвард команды.

Чиро Иммобиле выступает за «Лацио» с лета 2016 года. На его счету рекордные 206 голов в 330 матчах за римский клуб.

Ранее сообщалось о том, что летом «Лацио» покинет и главный тренер команды, Маурицио Сарри.

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Чиро Иммобиле Лацио Джованни Симеоне Наполи трансферы трансферы Серии A
Источник Sport Mediaset
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