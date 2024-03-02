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  4. Лацио может уволить Сарри. Тренера ждут назад в Неаполе
Италия
02 марта 2024, 13:47 |
172
0

Лацио может уволить Сарри. Тренера ждут назад в Неаполе

Римляне уже начали поиск кандидатов на замещение вакантной должности после отставки тренера

02 марта 2024, 13:47 |
172
0
Лацио может уволить Сарри. Тренера ждут назад в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Римский «Лацио» может уволить главного тренера команды Маурицио Сарри.

Как сообщает журналист Руди Галлетти, руководство «орлов» еще не приняло окончательное решение, но неубедительные результаты команды в последнее время могут подтолкнуть их к решению о досрочном завершении контракта с наставником, который действует до лета 2025 года. При этом римляне уже начали поиск потенциальных кандидатов на замещении должности на случай отставки Сарри.

Отметим, что специалист наверняка долго без работы не будет оставаться, поскольку его ждут с распростертыми объятиями в Неаполе, где он возглавлял местный «Наполи» в 2015-2018 годах.

Добавим, что «Лацио» занимает восьмое место в Серии А, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов минимально обыграл «Баварию» (1:0).

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Маурицио Сарри Лацио отставка Наполи
Источник Twitter
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