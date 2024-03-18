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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 22:30 | Обновлено 18 марта 2024, 22:42
225
0

Квасница вошел в топ-3 лучших игроков УПЛ по системе гол+пас

Форвард «Динамо» Владислав Ванат забил 10-й гол и возглавляет рейтинг

18 марта 2024, 22:30 | Обновлено 18 марта 2024, 22:42
225
0
Квасница вошел в топ-3 лучших игроков УПЛ по системе гол+пас
ФК Рух. Илья Квасница

Хавбек львовского Руха Илья Квасница вошел в топ-3 список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Он забил гол и сделал голевую передачу в матче Руха против харьковского Металлиста 1925 года (4:1). Теперь у Квасницы в сезоне – 6 голов и 7 ассистов (третье место в списке).

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 10 голов и 6 ассистов (16 результативных действий). На прошлой неделе он забил гол в ворота Зари (2:0).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на два результативных действия меньше (7 голов + 7 ассистов).

Также в прошлом туре среди топ-10 игроков Александр Филиппов из Днепра-1 забил гол, а Олег Кожушко из Кривбасса отличился ассистом.

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 10+6=16
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14
  • 3. Илья Квасница (Рух): 6+7=13
  • 4. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11
  • 5. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+2=10
  • 5. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+3=10
  • 7. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9
  • 7. Назар Волошин (Динамо): 5+4=9
  • 7. Александр Зубков (Шахтер): 4+5=9
  • 10. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8
  • 10. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8
  • 10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8
  • 10. Эдуардо Герреро (Заря): 5+3=8

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (10 забитых мячей), опережая Филиппова (8).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Филиппов Руслан Степанюк Александр Зубков Максим Задерака Ворскла Полтава Юрий Климчук Олег Кожушко Днепр-1 Владислав Ванат Назар Волошин Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро
Источник УПЛ-ТВ
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