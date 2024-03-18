Квасница вошел в топ-3 лучших игроков УПЛ по системе гол+пас

Хавбек львовского Руха Илья Квасница вошел в топ-3 список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Он забил гол и сделал голевую передачу в матче Руха против харьковского Металлиста 1925 года (4:1). Теперь у Квасницы в сезоне – 6 голов и 7 ассистов (третье место в списке).

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат возглавляет рейтинг, имея 10 голов и 6 ассистов (16 результативных действий). На прошлой неделе он забил гол в ворота Зари (2:0).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого на два результативных действия меньше (7 голов + 7 ассистов).

Также в прошлом туре среди топ-10 игроков Александр Филиппов из Днепра-1 забил гол, а Олег Кожушко из Кривбасса отличился ассистом.

Рейтинг игроков по системе гол+пас:

1. Владислав Ванат (Динамо): 10+6=16

2. Виталий Буяльский (Динамо): 7+7=14

3. Илья Квасница (Рух): 6+7=13

4. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+5=11

5. Александр Филиппов (Днепр-1): 8+2=10

5. Олег Кожушко (Кривбасс): 7+3=10

7. Андрей Штогрин (Черноморец): 7+2=9

7. Назар Волошин (Динамо): 5+4=9

7. Александр Зубков (Шахтер): 4+5=9

10. Максим Задерака (Кривбасс): 6+2=8

10. Юрий Климчук (Рух): 5+3=8

10. Руслан Степанюк (Ворскла): 5+3=8

10. Эдуардо Герреро (Заря): 5+3=8

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (10 забитых мячей), опережая Филиппова (8).

Лучшие голеадоры сезона УПЛ 2023/24