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  4. Слишком дорого. Ювентус не может позволить себе уволить Аллегри
Италия
18 марта 2024, 20:22 |
627
1

Слишком дорого. Ювентус не может позволить себе уволить Аллегри

Наставник пока может не волноваться

18 марта 2024, 20:22 |
627
1
Слишком дорого. Ювентус не может позволить себе уволить Аллегри
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» в нынешнем сезоне точно не планирует увольнять наставника Массимилиано Аллегри, несмотря на не лучшие результаты и достаточно блеклую игру.

Клуб не хочет терять 20 миллионов евро в качестве компенсации за разрыв договора, который действует до лета 2025 года.

Главной задачей является попадание в Лигу чемпионов, а туринская команда идет на третьей позиции, опережая пятое место на 8 очков. Кроме того, Италия, скорее всего, получит дополнительное место в ЛЧ на новый сезон.

При этом в клубе осознают, что две победы в последних восьми матчах Серии A являются неудовлетворительным показателем и ждут улучшение игры.

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Ювентус Массимилиано Аллегри чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Calciomercato
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Sheva19
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