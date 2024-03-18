Слишком дорого. Ювентус не может позволить себе уволить Аллегри

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» в нынешнем сезоне точно не планирует увольнять наставника Массимилиано Аллегри, несмотря на не лучшие результаты и достаточно блеклую игру.

Клуб не хочет терять 20 миллионов евро в качестве компенсации за разрыв договора, который действует до лета 2025 года.

Главной задачей является попадание в Лигу чемпионов, а туринская команда идет на третьей позиции, опережая пятое место на 8 очков. Кроме того, Италия, скорее всего, получит дополнительное место в ЛЧ на новый сезон.

При этом в клубе осознают, что две победы в последних восьми матчах Серии A являются неудовлетворительным показателем и ждут улучшение игры.