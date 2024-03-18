Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Шахтер» побеждает «Минай» в общем 4-й раз подряд (мячи 11-2), а на своем поле - 3-й (мячи 8-1).
Горняки одерживают 6-ю кряду победу в УПЛ (мячи 14-4), а в родных стенах - 5-ю (мячи 14-4).
Оранжево-черные празднуют 10-ю викторию под руководством Марино Пушича (ЧУ - 7, КУ - 1, ЕК - 2).
100-й матч в рядах украинских клубов проводит Александр Зубков (ЧУ - 75, КУ - 7, ЕК - 18).
По третьему разу поражают ворота «Миная» Даниил Сикан и Георгий Судаков.
Георгий Судаков становится автором 10-го гола дончан в поединках с закарпатцами.
Даниил Сикан забивает 15-й мяч в УПЛ в составе «Шахтера».
«Минай» не знает побед в гостях 10 матчей подряд (=3-7).
«Динамо» празднует 5-ю кряду викторию на своем поле (мячи 11-2).
Домашняя безничейная серия киевлян достигает 12 игр (+9-3).
150-й раз выходит на поле в динамовских рядах Александр Караваев (ЧУ - 105, КУ - 8, СК - 3, ЕК - 34), 100-й - Александр Андриевский (ЧУ - 70, КУ - 7, СК - 2, ЕК - 21).
50-й матч в карьере проводит Владимир Бражко (ЧУ - 46, КУ - 1, ЕК - 3), 60-й сухой - Георгий Бущан (ЧУ - 47, КУ - 2, ЕК - 8, СУ - 3).
Владислав Ванат, забивший 10-й мяч в УПЛ-2023/24, на 349-й минуте прерывает сухую серию «Зари».
«Кривбасс» 3-й раз кряду берет верх над «Колосом» (мячи 5-0).
Ковалевцы терпят 3-е поражение подряд (мячи 2-5).
Подопечные Ярослава Вишняка проводят 10-й безголевой матч в этом сезоне.
«Колос» не может пробить оборону «Кривбасса» 324 минуты кряду.
«Рух» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-1), повторяя клубное достижение.
Желто-черные обновляют личный рекорд, продлив беспроигрышную серию на чужих полях до 5 матчей (+3=2).
На рекордных отметках завершаются две сухие серии подопечных Виталия Пономарева: общая - на 341-й минуте, а гостевая - на 270-й.
«Рух» реализовывает 10-й пенальти подряд, поднимая планку личного достижения.
«Металлист 1925» терпит 10-е крупное поражение в элитном дивизионе.
Харьковчане обновляют два клубных антирекорда, обходясь без побед 9 игр кряду (=1-8) и пропуская 14 матчей подряд.
«Александрия» становится автором 60-й победы хозяев в этом сезоне.
Александрийцы празднуют 10-ю викторию в поединках с «Ворсклой».
Подопечные Руслана Ротаня, проведшие 10-й сухой матч в нынешнем чемпионате, продлевают свою домашнюю серию без пропущенных мячей до 405 минут.
Кирилл Ковалец, 4-й раз поразивший ворота полтавчан, становится третьим игроком черно-желто-зеленых после Максима Третьякова и Евгения Банады, забившим 20 голов в чемпионатах Украины.
50-й мяч в УПЛ пропускает Павел Исенко.
«Оболонь» завершает свою безвыигрышную серию, которая составила 9 матчей (=3-6). Последнюю викторию «пивовары» отпраздновали 8 октября 2023 года - 1:0 дома с «Металлистом 1925».
«Полесье» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-4).
Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко повторяет антирекорд УПЛ Владимира Сандуловича 19-летний давности, заработав красную карточку уже на 2-й минуте встречи.
35-й мяч в рядах украинских клубов забивает Александр Филиппов (ЧУ - 30, КУ - 5).
Команды Олега Дулуба пропускают 100-й гол в чемпионатах Украины.
«Верес» 4-й раз подряд побеждает в гостях у «Черноморца», причем с одним и тем же счетом - 1:0.
Ровенчане прерывают свою «рекордную» безвыигрышную серию на чужих полях, которая составила 16 матчей (=4-12). Последний раз красно-черные брали верх над хозяевами 5 ноября 2022 года - 4:1 с «Металлистом 1925».
Первую викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Олег Шандрук (в 4-й игре).
60-й сухой матч в карьере проводит Евгений Паст (ЧУ - 58, КУ - 1, ЕК - 1).
«Черноморец» терпит третье поражение кряду со счетом 0:1.
250-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Мирошниченко («Днепр-1»), 150-й - Владимир Шепелев, 100-й - Андрей Борячук («Металлист 1925) и Ибрахим Кане («Ворскла»), 50-й - Николай Гайдучик («Верес»), Борис Крушинский («Полесье») и Виталий Роман («Рух»), 1-й - Илья Баденко, Максим Мельниченко (оба - «Днепр-1»), Назар Байрук, Гильерме Смит, Артем Долбнев, Егор Капустян, Алиун Ндур. Евгений Писаренко, Богдан Токарь (все - «Заря»), Павел Тищук («Минай») и Луифер Эрнандес («Полесье»).
В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Василий Кравец («Полесье»).
30-й мяч в УПЛ забивает Александр Филиппов, 25-й - Владислав Ванат, 10-й - Максим Имереков, 1-й - Хайдин Салиху (в 4-й игре).
В 3-й команде элиты открывает голевой счет Максим Имереков («Металлист 1925»).
3-й матч подряд поражает ворота соперников Марко Мрвалевич.
1-й дубль в украинских чемпионатах делает Анже Плюмен (в 14-й игре).
30-й сухой матч в УПЛ проводит Дмитрий Ризнык.
4-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Сергей Чоботенко, 2-ю - Виталий Роман и Даниил Хрипчук.
50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Олег Мозиль («Металлист 1925»), Егор Прокопенко («Оболонь») и Богдан Михайличенко («Полесье»).
Рефери из Днепра Виталий Романов проводит 140-й поединок в элитном дивизионе и входит в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ, обойдя Евгения Арановского.
Впервые удаляет игрока с поля и назначает пенальти в ворота хозяев киевлянин Клим Заброда (в 5-м матче).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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