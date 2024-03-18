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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 18:05 | Обновлено 18 марта 2024, 18:33
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0

Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

18 марта 2024, 18:05 | Обновлено 18 марта 2024, 18:33
45
0
Цифры и факты. Важнейшие события 21-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Наиболее важные цифры 21-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» побеждает «Минай» в общем 4-й раз подряд (мячи 11-2), а на своем поле - 3-й (мячи 8-1).

Горняки одерживают 6-ю кряду победу в УПЛ (мячи 14-4), а в родных стенах - 5-ю (мячи 14-4).

Оранжево-черные празднуют 10-ю викторию под руководством Марино Пушича (ЧУ - 7, КУ - 1, ЕК - 2).

100-й матч в рядах украинских клубов проводит Александр Зубков (ЧУ - 75, КУ - 7, ЕК - 18).

По третьему разу поражают ворота «Миная» Даниил Сикан и Георгий Судаков.

Георгий Судаков становится автором 10-го гола дончан в поединках с закарпатцами.

Даниил Сикан забивает 15-й мяч в УПЛ в составе «Шахтера».

«Минай» не знает побед в гостях 10 матчей подряд (=3-7).

«Динамо» празднует 5-ю кряду викторию на своем поле (мячи 11-2).

Домашняя безничейная серия киевлян достигает 12 игр (+9-3).

150-й раз выходит на поле в динамовских рядах Александр Караваев (ЧУ - 105, КУ - 8, СК - 3, ЕК - 34), 100-й - Александр Андриевский (ЧУ - 70, КУ - 7, СК - 2, ЕК - 21).

50-й матч в карьере проводит Владимир Бражко (ЧУ - 46, КУ - 1, ЕК - 3), 60-й сухой - Георгий Бущан (ЧУ - 47, КУ - 2, ЕК - 8, СУ - 3).

Владислав Ванат, забивший 10-й мяч в УПЛ-2023/24, на 349-й минуте прерывает сухую серию «Зари».

«Кривбасс» 3-й раз кряду берет верх над «Колосом» (мячи 5-0).

Ковалевцы терпят 3-е поражение подряд (мячи 2-5).

Подопечные Ярослава Вишняка проводят 10-й безголевой матч в этом сезоне.

«Колос» не может пробить оборону «Кривбасса» 324 минуты кряду.

«Рух» одерживает 3-ю победу подряд (мячи 6-1), повторяя клубное достижение.

Желто-черные обновляют личный рекорд, продлив беспроигрышную серию на чужих полях до 5 матчей (+3=2).

На рекордных отметках завершаются две сухие серии подопечных Виталия Пономарева: общая - на 341-й минуте, а гостевая - на 270-й.

«Рух» реализовывает 10-й пенальти подряд, поднимая планку личного достижения.

«Металлист 1925» терпит 10-е крупное поражение в элитном дивизионе.

Харьковчане обновляют два клубных антирекорда, обходясь без побед 9 игр кряду (=1-8) и пропуская 14 матчей подряд.

«Александрия» становится автором 60-й победы хозяев в этом сезоне.

Александрийцы празднуют 10-ю викторию в поединках с «Ворсклой».

Подопечные Руслана Ротаня, проведшие 10-й сухой матч в нынешнем чемпионате, продлевают свою домашнюю серию без пропущенных мячей до 405 минут.

ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Кирилл Ковалец, 4-й раз поразивший ворота полтавчан, становится третьим игроком черно-желто-зеленых после Максима Третьякова и Евгения Банады, забившим 20 голов в чемпионатах Украины.

50-й мяч в УПЛ пропускает Павел Исенко.

«Оболонь» завершает свою безвыигрышную серию, которая составила 9 матчей (=3-6). Последнюю викторию «пивовары» отпраздновали 8 октября 2023 года - 1:0 дома с «Металлистом 1925».

«Полесье» терпит 3-е поражение подряд (мячи 1-4).

Защитник «Полесья» Сергей Чоботенко повторяет антирекорд УПЛ Владимира Сандуловича 19-летний давности, заработав красную карточку уже на 2-й минуте встречи.

35-й мяч в рядах украинских клубов забивает Александр Филиппов (ЧУ - 30, КУ - 5).

Команды Олега Дулуба пропускают 100-й гол в чемпионатах Украины.

«Верес» 4-й раз подряд побеждает в гостях у «Черноморца», причем с одним и тем же счетом - 1:0.

Ровенчане прерывают свою «рекордную» безвыигрышную серию на чужих полях, которая составила 16 матчей (=4-12). Последний раз красно-черные брали верх над хозяевами 5 ноября 2022 года - 4:1 с «Металлистом 1925».

Первую викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Олег Шандрук (в 4-й игре).

60-й сухой матч в карьере проводит Евгений Паст (ЧУ - 58, КУ - 1, ЕК - 1).

«Черноморец» терпит третье поражение кряду со счетом 0:1.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Мирошниченко («Днепр-1»), 150-й - Владимир Шепелев, 100-й - Андрей Борячук («Металлист 1925) и Ибрахим Кане («Ворскла»), 50-й - Николай Гайдучик («Верес»), Борис Крушинский («Полесье») и Виталий Роман («Рух»), 1-й - Илья Баденко, Максим Мельниченко (оба - «Днепр-1»), Назар Байрук, Гильерме Смит, Артем Долбнев, Егор Капустян, Алиун Ндур. Евгений Писаренко, Богдан Токарь (все - «Заря»), Павел Тищук («Минай») и Луифер Эрнандес («Полесье»).

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Василий Кравец («Полесье»).

СК Днепр-1. Александр Филиппов

30-й мяч в УПЛ забивает Александр Филиппов, 25-й - Владислав Ванат, 10-й - Максим Имереков, 1-й - Хайдин Салиху (в 4-й игре).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Максим Имереков («Металлист 1925»).

3-й матч подряд поражает ворота соперников Марко Мрвалевич.

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Анже Плюмен (в 14-й игре).

30-й сухой матч в УПЛ проводит Дмитрий Ризнык.

4-ю красную карточку в чемпионатах Украины получает Сергей Чоботенко, 2-ю - Виталий Роман и Даниил Хрипчук.

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Олег Мозиль («Металлист 1925»), Егор Прокопенко («Оболонь») и Богдан Михайличенко («Полесье»).

Рефери из Днепра Виталий Романов проводит 140-й поединок в элитном дивизионе и входит в топ-10 арбитров-гвардейцев УПЛ, обойдя Евгения Арановского.

Впервые удаляет игрока с поля и назначает пенальти в ворота хозяев киевлянин Клим Заброда (в 5-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты
Источник Sport.ua
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