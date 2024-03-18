Журналист Пирс Морган назвал Клоппа «болваном и неудачником»

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обозвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа болваном и неудачником из-за его поведения после поражения в четвертьфинале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (3:4).

«Клопп такой бессовестный жалкий неудачник и болван», — написал Морган в соцсети, опубликовав запись разговора его коллеги с тренером мерсисайдцев.

Напомним, после игры журналист норвежского издания спросил Клоппа, почему в дополнительное время его команда снизила интенсивность. Этот вопрос вывел немца из себя.

«Это глупый вопрос. Если вы часто наблюдаете за нашей игрой, в другой раз можете спросить, почему у нас так много энергии. Я не знаю, сколько игр мы провели за последнее время, и сколько сыграл «Манчестер Юнайтед». Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, подумали, что это хорошая идея. Вы явно не в лучшей форме. Все, у меня не хватит на вас нервов», – «завелся» немецкий наставник.