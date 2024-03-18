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Англия
18 марта 2024, 17:47 | Обновлено 18 марта 2024, 17:48
645
1

Журналист Пирс Морган назвал Клоппа «болваном и неудачником»

Немецкий специалист не сдержался во время флеш-комментария

18 марта 2024, 17:47 | Обновлено 18 марта 2024, 17:48
645
1
Журналист Пирс Морган назвал Клоппа «болваном и неудачником»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обозвал главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа болваном и неудачником из-за его поведения после поражения в четвертьфинале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (3:4).

«Клопп такой бессовестный жалкий неудачник и болван», — написал Морган в соцсети, опубликовав запись разговора его коллеги с тренером мерсисайдцев.

Напомним, после игры журналист норвежского издания спросил Клоппа, почему в дополнительное время его команда снизила интенсивность. Этот вопрос вывел немца из себя.

«Это глупый вопрос. Если вы часто наблюдаете за нашей игрой, в другой раз можете спросить, почему у нас так много энергии. Я не знаю, сколько игр мы провели за последнее время, и сколько сыграл «Манчестер Юнайтед». Я очень разочарован этим вопросом, но вы, очевидно, подумали, что это хорошая идея. Вы явно не в лучшей форме. Все, у меня не хватит на вас нервов», – «завелся» немецкий наставник.

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Пирс Морган Юрген Клопп пресс-конференция Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Кубок Англии по футболу
Источник Goal.com
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MrStepanovM .
чого варті ці "Моргани" без цих "бовдурів-невдах"?
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