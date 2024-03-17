17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Команды встретились на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Красные Дьяволы выиграли супертриллер со счетом 4:3 в овертайме и вышли в полуфинал.

Раздосадованный коуч Ливерпуля Юрген Клопп после матча с МЮ психанул, беседуя с журналистом: «У меня нет нервов для тебя». В итоге получилась странная беседа.

Журналист: У вас интенсивная игра, почему вам было сложно в овертайме?

Юрген Клопп: Если ты никогда нас не видел, как ты можешь такое спрашивать. Откуда у них больше ресурсов? Недавно мы сыграли много матчей. Я точно не знаю, сколько сыграл МЮ. Очень разочарован этим вопросом, но ты, очевидно, подумал, что это было хорошо.

Журналист: Слишком много игр...

Юрген Клопп: Хватит. Ты явно выглядишь не очень хорошо. У меня нет нервов для тебя.

Клопп после матча с МЮ сорвался на журналисте: «У меня нет нервов для тебя»