Клопп после матча с МЮ сорвался на журналисте: «У меня нет нервов для тебя»
Главный тренер Ливерпуля немного психанул после неудачи в Кубке Англии
17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Команды встретились на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Красные Дьяволы выиграли супертриллер со счетом 4:3 в овертайме и вышли в полуфинал.
Раздосадованный коуч Ливерпуля Юрген Клопп после матча с МЮ психанул, беседуя с журналистом: «У меня нет нервов для тебя». В итоге получилась странная беседа.
Журналист: У вас интенсивная игра, почему вам было сложно в овертайме?
Юрген Клопп: Если ты никогда нас не видел, как ты можешь такое спрашивать. Откуда у них больше ресурсов? Недавно мы сыграли много матчей. Я точно не знаю, сколько сыграл МЮ. Очень разочарован этим вопросом, но ты, очевидно, подумал, что это было хорошо.
Журналист: Слишком много игр...
Юрген Клопп: Хватит. Ты явно выглядишь не очень хорошо. У меня нет нервов для тебя.
Клопп после матча с МЮ сорвался на журналисте: «У меня нет нервов для тебя»
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