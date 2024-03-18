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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 16:39 |
369
0

Колос ждет возвращения опытного форварда

Трое футболистов ковалевской команды отправились в молодежные и национальную сборные

18 марта 2024, 16:39 |
369
0
Колос ждет возвращения опытного форварда
ФК Колос. Андрей Тотовицкий

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» завтра приступят к подготовке к календарному поединку 22-го тура чемпионата УПЛ – с «Днепром-1», который состоится 31 марта.

Мартовскую паузу в чемпионате УПЛ подопечные Ярослава Вишняка заполнят спаррингом с любительским ФК «Лесное», который пройдет в Ковалевке 24 марта.

Ожидается, что в нем примет участие нападающий Андрей Тотовицкий, которому повреждение помешало сыграть в календарном матче 21-го тура – с «Кривбассом».

А вот кто не поможет «Колосу» с любителями, это вратарь Кирилл Фесюн, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, а также легионеры: защитник Каталин Кукош и нападающий Гитис Пауласкас, которые в конце марта будут находиться, соответственно, в молодежной сборной Молдовы и национальной сборной Литвы.

Сейчас «Колос» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 24 очка.

Ранее главный тренер ковалевского «Колоса» проанализировал поражение от «Кривбасса».

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Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Андрей Тотовицкий Кирилл Фесюн Гитис Паулаускас Каталин Кукош контрольные матчи УПЛ Днепр-1 инсайд
Источник Sport.ua
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