Колос ждет возвращения опытного форварда

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» завтра приступят к подготовке к календарному поединку 22-го тура чемпионата УПЛ – с «Днепром-1», который состоится 31 марта.

Мартовскую паузу в чемпионате УПЛ подопечные Ярослава Вишняка заполнят спаррингом с любительским ФК «Лесное», который пройдет в Ковалевке 24 марта.

Ожидается, что в нем примет участие нападающий Андрей Тотовицкий, которому повреждение помешало сыграть в календарном матче 21-го тура – с «Кривбассом».

А вот кто не поможет «Колосу» с любителями, это вратарь Кирилл Фесюн, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, а также легионеры: защитник Каталин Кукош и нападающий Гитис Пауласкас, которые в конце марта будут находиться, соответственно, в молодежной сборной Молдовы и национальной сборной Литвы.

Сейчас «Колос» занимает в чемпионате УПЛ девятое место, набрав 24 очка.

Ранее главный тренер ковалевского «Колоса» проанализировал поражение от «Кривбасса».