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  4. Ярослав ВИШНЯК: «У нас есть кем заменить Фесюна. Он заслуживает повышение»
Германия
17 марта 2024, 03:00 | Обновлено 17 марта 2024, 03:23
102
0

Ярослав ВИШНЯК: «У нас есть кем заменить Фесюна. Он заслуживает повышение»

Главный тренер ковалевского «Колоса» проанализировал поражение от «Кривбасса»

17 марта 2024, 03:00 | Обновлено 17 марта 2024, 03:23
102
0
Ярослав ВИШНЯК: «У нас есть кем заменить Фесюна. Он заслуживает повышение»
ФК Кривбасс. Ярослав Вишняк

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк оценил матч своей мате команды против «Кривбасса» (0:1), а также ответил на вопрос о возможности перехода в «Шахтер» голкипера команды Кирилла Фесюна.

- Конечно, эмоции одерживают верх сейчас. Сложно анализировать прошедшую игру. На мой взгляд, получился динамичный матч, команды не отсиживались в обороне, была открыта и интересна игра.

- Как оцените игру «Кривбасса»?

- Игру вашей команды можно оценить, посмотрев в турнирную таблицу. Какое место занимает «Кривбасс», так и играет – отлично.

- Прошлая игра «Кривбасса» против «Оболони» была для криворожцев тяжелой. Сегодня против вашей команды тоже. Учитывали ли вы опыт «Оболони», готовясь к «Кривбассу»?

- Если вы заметили, «Оболонь» играла в три центральных защитника, а мы – по другой схеме. Их опыт мы точно не учитывали, а опирались только на свою игру.

- Какая у вашей команды задача на сезон?

- Создать команду, которая сможет бороться за высокие места. Еврокубки? Есть таблица, все возможно. Мне не в чем упрекнуть ребят, они демонстрируют характер. Где-то не хватает, есть куда двигаться.

- Появляются слухи о заинтересованности «Шахтера» к вашему вратарю Фесюну. Можете ли вы это прокомментировать?

- Думаю, если появляется такая информация, то интерес точно есть. Замена Фесюну? У нас работает один из лучших, если не самый лучший, специалист в Украине по работе с вратарями – Вячеслав Кернозенко. Я ему полностью доверяю в вопросе вратарей. Если состоится трансфер Кирилла, то у нас есть вратари, которые могут его заменить достойно. Полагаю, Фесюн заслуживает пойти на повышение.

- Какое звено «Колоса» на данный момент нуждается в усилении?

- Такое звено есть. Но это будет некорректно по отношению к тем игрокам, которые выступают на этих позициях. В завершение хочу принести свои слова соболезнования людям, погибшим в Кривом Роге, их семьям. Это очень страшно.

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Источник ФК Кривбасс
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