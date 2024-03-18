Лунин пропустил между ног, «сухая» серия Довбика, Мудрик на позиции десятки

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Лунину забили дважды

«Реал» в гостях одолел «Осасуну» – 4:2.

На старте поединка команды обменялись забитыми мячами. Далее трижды отличались игроки «Реала». «Осасуна» смогла только спастись от разгрома в компенсированное к матчу время.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. В начале матча украинский вратарь пропустил после подачи углового. После скидки Анте Будимир оказался напротив ворот гостей. Хорватскому нападающему нужно было с нескольких метров переправить мяч в ворота. Шансов у Лунина спасти не было. Ошиблись центральные защитники «Реала», потерявшие чужого нападающего в собственной вратарской площади.

Хесус Аресо проверил бдительность Лунина дальним ударом, но украинский вратарь справился с ударом в нижний угол и перевел мяч на угловой. В конце тайма тот же Аресо обводящим ударом заставил Андрея показать свое мастерство. Украинский голкипер совершил хороший сейв.

В начале второго тайма Лунин сделал предголевую передачу. Андрей выбил на чужую половину поля. После скидки Федерико Вальверде Браим Диас реализовал выход на ворота соперника.

В добавленное время Икер Муньос забил Лунину между ног. Испанский полузащитник получил мяч в штрафной «Реала». Не имел никакой опеки и на силу «прошил» Лунина. Андрей не успел среагировать на удар.

«Реал» увеличил преимущество над ближайшим преследователем до 8-ми очков.

Яремчук без голевых моментов

«Валенсия» в гостях уступила «Вильярреалу» – 0:1.

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Роман Яремчук вышел в старте и отыграл 71 минуту. В начале матча вывел партнера на удар с линии штрафной. Мог лучше распорядиться мячом после ошибки при игре ногами вратаря «Вильярреала». В начале второго тайма нехватка скорости не позволила разогнать атаку Роману. Заработал на себе желтую карточку для соперника.

Украинский нападающий был активен. Много работал на команду. Но его эффективность действий была невысокой. За проведенное на поле время не имел ни одного момента у ворот «Вильярреала».

«Валенсия» находится на 8-й позиции, имея в активе 40 очков.

Довбик упустил свои моменты

«Жирона» в гостях минимально уступила «Хетафе».

Судьбу поединка решил гол Хесуса Сантьяго в первом тайме.

Виктор Цыганков не попал в заявку «Жироны» из-за травмы колена. Украинский вингер еще не тренируется и отбыл в лагерь национальной сборной, надеясь восстановиться до матчей сборной. Креативных действий Цыганова не хватало в матче с «Хетафе».

Артём Довбик вышел в стартовом составе и сыграл полный поединок. Украинский нападающий продолжил свою безголевую серию, уже насчитывающую 8 матчей.

В матче против «Хетафе» у Артема были свои моменты. Подвела реализация. Создается впечатление, что Довбик потерял уверенность в своих действиях, которая у него была в первой части сезона Ла Лиги.

На старте поединка Довбик почти вывел на ворота соперника Кристиана Порту, сбросив мяч испанцу головой, но атаку сорвал фол игроков

«Хетафе». Артем очень здорово поставил корпус своему визави. Эпизод мог даже завершиться удалением, но после просмотра VAR арбитр ограничился только желтой карточкой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Мигель Гутьеррес решил пробивать по воротам с острого угла вместо поперечного паса на находившегося в удобной позиции Довбика. Артем выразил недовольство своему партнеру.

В конце тайма у Артема был чистый выход на вратаря «Хетафе». Довбик решил бить на силу в дальний угол, но промахнулся. Мяч прошел у самой стойки.

В следующей атаке украинский нападающий не смог завершить фланговый прострел, хотя находился перед пустым углом ворот. Довбик не дотянулся до мяча. Сила прострела была такова, что только касания было мало.

Уже во втором тайме Артем не смог воспользоваться навесом от Савио. Довбик не смог сложиться для удара по воротам. Вышло так, что мяч от его колена полетел в сторону ворот хозяев.

Через несколько минут украинский форвард бил с угла штрафной после того, как обыграл двух защитников, но удар не составил больших проблем для вратаря «Хетафе».

Очередной навес Савио имел все шансы стать результативным. Навесная передача бразильца нашла Довбика напротив ворот, но удар украинца из выгодной позиции головой не получился. Давид Сория справился с ударом.

По статистическим оценкам Довбик стал одним из худших игроков в составе каталонцев.

«Жирона» потеряла вторую позицию, уступая «Барселоне» 2 очка. Расстояние до лидера «Реала» увеличилось до 10-ти пунктов.

Малиновский потерял место в стартовом составе

«Дженоа» в гостях сыграл вничью с «Ювентусом» – 0:0.

Матч прошел с полным преимуществом «старой синьоры», но туринцы забить так и не смогли.

Руслан Малиновский очередной матч начал на скамье запасных. Украинский полузащитник вышел на замену и провел на поле 26 минут игрового времени. Возможности работать на атаку у Малиновского не было. Руслан был сконцентрирован на обороне. За прошедшее время на поле украинский легионер ничем не отличился.

«Дженоа» находится на 12-м месте с 34-мя очками.

Коваленко вышел на замену

«Эмполи» дома уступил «Болонье» – 0:1.

Единственный гол в матче забил Фаббиан Джованни в добавленное к матчу время.

Виктор Коваленко вышел на замену на 66-й минуте встречи. За прошедшее время украинский полузащитник никак себя не проявил.

«Болонья» имела полное преимущество на поле. В случае с пропущенным мячом могут быть вопросы к Коваленко. Риккардо Калафиори с мячом продвигался к воротам «Эмполи» и нанес удар. Все завершилось результативным добиванием. Итальянского защитника никто не накрывал и не мешал приближаться к воротам. Коваленко был рядом, но он прикрывал игрока на правом фланге.

«Эмполи» находится на 17-м месте с 25-ю зачетными баллами.

Ярмолюк отыграл полчаса

«Брентфорд» уступил в гостях «Бернли» – 1:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Решающим в матче стало быстрое удаление Серхио Регилона в начале матча. «Бернли» забил два мяча. Гости смогли вернуть интригу только в конце матча.

Егор Ярмолюк вышел на замену и сыграл 30 минут. Команда украинца играла в меньшинстве почти с начала матча, поэтому Томас Франк дал Егору больше времени, чем обычно.

Украинский легионер усилил игру. Замены от «Брентфорда» увеличили темп игры. Гости начали прессинговать, были более агрессивны в атаке. Ярмолюк не участвовал в голевых моментах, но был активным. Сделал 13 передач, дважды совершил перехват и столько же раз отобрал мяч.

«Брентфорд» имеет в активе 26 очков и находится на 15-м месте.

Мудрик на позиции десятки

«Челси» в четвертьфинале Кубка Англии одолел «Лестер» – 4:2.

Хозяева забили дважды в первом тайме. «Лисы» ответили своими двумя мячами после перерыва. Судьба поединка определилась в добавленное к матчу время, когда «аристократы» забили еще два гола.

Михаил Мудрик вышел в основе и отыграл 78 минут. Украинский легионер играл не на фланге, а на позиции десятого номера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

На старте поединка Мудрик был близок к ассисту после углового. Но удар Коула Палмера пришелся в штангу. В конце тайма Михаил опасно пробивал из пределов штрафной, но вратарь «Лестера» справился с ударом. Также игрок сборной Украины принял участие в атаке со вторым забитым мячом, когда удачно сыграл головой на партнера.

Когда в середине второго тайма Маурисио Почеттино заменял Мудрика, трибуны начали недовольно свистеть. Действительно, Михаил провел довольно неплохой поединок на не совсем привычной позиции для себя.

Сергей ТИЩЕНКО