Рух паузу межсезонья заполнит спаррингом 23 марта

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» паузу в чемпионате УПЛ заполнят контрольным матчем – с «Николаевом» – одной из сильнейших любительских команд Львовщины, который состоится 23 марта.

Кстати, предыдущим клубом руководителя «Руха» Виталия Пономарева был именно «Николаев».

По имеющейся информации, за «Рух» в этом поединке сыграет целая группа футболистов юниорского состава (U-19).

Дело в том, что Роман Дидык, Алексей Сыч, Олег Федор вызваны в лагерь олимпийской сборной Украины, Богдан Слюбик, Виталий Роман, Илья Квасница, Евгений Пастух – в молодежную, а Марко Сапуга, Юрий Климчук, Святослав Ванивский и Денис Слюсар не могут помочь из-за травм. А второлиговый «Рух-2» ждет старт в весенней части сезона.

Сейчас «Рух» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 36 очков.

Ранее были названы претенденты на лучшего игрока и тренера 21-го тура УПЛ.