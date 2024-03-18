Два немецких топ-клуба заинтересованы в покупке игроков Динамо и Металлиста
«Байер» и «Боруссия» из Дортмунда проявляют интерес к трем игрокам сборной Украины U-17
«Байер» и «Боруссия» из Дортмунда заинтересовались сразу тремя игроками юношеской сборной Украины U-17.
По информации Sport24, немецкие гранды внимательно следят за двумя игроками «Динамо» – Демьяном Третьяком и Богданом Редушко. Скауты команд Бундеслиги также наблюдают и за центрбеком «Металлиста» Кириллом Дигтярем.
Отмечается, что скауты вышеуказанных команд посетили в Греции недавний элит-раунд за право сыграть на юношеском чемпионате Европы, где сборная Украины завоевала право сыграть на Евро-2024, одержав три победы в трех матчах.
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