Два немецких топ-клуба заинтересованы в покупке игроков Динамо и Металлиста

«Байер» и «Боруссия» из Дортмунда заинтересовались сразу тремя игроками юношеской сборной Украины U-17.

По информации Sport24, немецкие гранды внимательно следят за двумя игроками «Динамо» – Демьяном Третьяком и Богданом Редушко. Скауты команд Бундеслиги также наблюдают и за центрбеком «Металлиста» Кириллом Дигтярем.

Отмечается, что скауты вышеуказанных команд посетили в Греции недавний элит-раунд за право сыграть на юношеском чемпионате Европы, где сборная Украины завоевала право сыграть на Евро-2024, одержав три победы в трех матчах.