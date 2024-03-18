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  4. Два немецких топ-клуба заинтересованы в покупке игроков Динамо и Металлиста
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 13:59 |
535
0

Два немецких топ-клуба заинтересованы в покупке игроков Динамо и Металлиста

«Байер» и «Боруссия» из Дортмунда проявляют интерес к трем игрокам сборной Украины U-17

18 марта 2024, 13:59 |
535
0
Два немецких топ-клуба заинтересованы в покупке игроков Динамо и Металлиста
Динамо Киев. Демьян Третьяк

«Байер» и «Боруссия» из Дортмунда заинтересовались сразу тремя игроками юношеской сборной Украины U-17.

По информации Sport24, немецкие гранды внимательно следят за двумя игроками «Динамо» – Демьяном Третьяком и Богданом Редушко. Скауты команд Бундеслиги также наблюдают и за центрбеком «Металлиста» Кириллом Дигтярем.

Отмечается, что скауты вышеуказанных команд посетили в Греции недавний элит-раунд за право сыграть на юношеском чемпионате Европы, где сборная Украины завоевала право сыграть на Евро-2024, одержав три победы в трех матчах.

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сборная Украины по футболу U-17 Байер Боруссия Дортмунд трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Динамо Киев Металлист Харьков Богдан Редушко Кирилл Дигтярь
Источник Спорт 24
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