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  4. Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ. Изменился лидер рейтинга
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 14:43 |
1507
12

Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ. Изменился лидер рейтинга

Самым дорогим игроком по версии портала стал Георгий Судаков

18 марта 2024, 14:43 |
1507
12
Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ. Изменился лидер рейтинга
УАФ. Георгий Судаков

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов Украинской Премьер-лиги.

Наибольшую трансферную стоимость среди всех игроков УПЛ имеет полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков, который подорожал на семь миллионов евро и теперь оценивается в 25 миллионов. Судаков опередил бывшего лидера рейтинга Николая Матвиенко, стоимость которого оценивается в 20 млн.

В топ-5 входят только игроки «Шахтера» – Марлон Гомес (10 млн), Кевин (10 млн) и Артем Бондаренко (9 млн).

Топ-8 игроков УПЛ с самой большой трансферной стоимостью:

  1. Георгий Судаков (Шахтер) – 25 млн евро
  2. Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро
  3. Марлон Гомес (Шахтер) – 10 млн евро
  4. Кевин (Шахтер) – 10 млн евро
  5. Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 млн евро
  6. Владислав Ванат (Динамо) – 7 млн евро
  7. Георгий Бущан (Динамо) – 7 млн евро
  8. Даниил Сикан (Шахтер) – 6 млн евро

Топ-5 игроков УПЛ, которые прибавили в стоимости:

  1. Георгий Судаков (Шахтер) +7 млн = 25 млн евро
  2. Кевин (Шахтер) +6 млн = 10 млн евро
  3. Марлон Гомес (Шахтер) +4 млн = 10 млн евро
  4. Владислав Ванат (Динамо) +4 млн = 7 млн евро
  5. Владимир Бражко (Динамо) +500 тыс. = 2.5 млн. евро

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Георгий Судаков Николай Матвиенко Марио Гомес Кевин Артем Бондаренко Владислав Ванат Георгий Бущан Даниил Сикан Владимир Бражко Transfermarkt финансы Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Chort
Они что там на трасфермакте охренели. Какие 25 млн . Это будущее футбола человек кторый перебьот трансферный рекорд Неймера. Уже сейчас на него трансферная стоимость должна быть минимум 100 млн. Как обычно эти немцы нихрена не понимают в футболе. Шахтер оле оле оле, Ринат наш Бог
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0
Перець
Матвієнко тут зайвий, а так все по ділу
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0
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
На муСоров сейчас скидки 
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Гравці динамо ще молоді - підростуть в ціні 
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-1
Saar
Судаков!?  🤣🤣🤣🤣🤣 Це сто пудов  менеджмент Шахтаря приписав до його ціни, так, мільйонів 25🤣🤣🤣🤣.  За його статистику в УПЛ, його ціна -10 грн.!
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-3
Показать Скрыть 5 ответов
Nick.Grabowski
Чим дешевше коштує гравець в УПЛ, тим простіше йому поїхати грати в іноземні топ-10 чемпіонатах Європи.
Багато "дорогих" українських гравців - це переоцінені мильні бульбашки на понтах.
Розмов, інтерв'ю та преси багато, а  реального толку та справ (гри, результату, користі, ефекту) дуже мало. 
Клуби, тренери, гравці, наприклад, в АПЛ вже знають - якщо десь в якійсь команді в якійсь лінії грає українець, то це слабка та нестабільна ланка команди. 
Наприклад, фланг захисту Арсеналу, де грає один українець, улюблено місце для атак команд-суперників. 
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-5
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