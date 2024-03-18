Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ. Изменился лидер рейтинга

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов Украинской Премьер-лиги.

Наибольшую трансферную стоимость среди всех игроков УПЛ имеет полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков, который подорожал на семь миллионов евро и теперь оценивается в 25 миллионов. Судаков опередил бывшего лидера рейтинга Николая Матвиенко, стоимость которого оценивается в 20 млн.

В топ-5 входят только игроки «Шахтера» – Марлон Гомес (10 млн), Кевин (10 млн) и Артем Бондаренко (9 млн).

Топ-8 игроков УПЛ с самой большой трансферной стоимостью:

Георгий Судаков (Шахтер) – 25 млн евро Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро Марлон Гомес (Шахтер) – 10 млн евро Кевин (Шахтер) – 10 млн евро Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 млн евро Владислав Ванат (Динамо) – 7 млн евро Георгий Бущан (Динамо) – 7 млн евро Даниил Сикан (Шахтер) – 6 млн евро

Топ-5 игроков УПЛ, которые прибавили в стоимости: