Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ. Изменился лидер рейтинга
Самым дорогим игроком по версии портала стал Георгий Судаков
Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов Украинской Премьер-лиги.
Наибольшую трансферную стоимость среди всех игроков УПЛ имеет полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков, который подорожал на семь миллионов евро и теперь оценивается в 25 миллионов. Судаков опередил бывшего лидера рейтинга Николая Матвиенко, стоимость которого оценивается в 20 млн.
В топ-5 входят только игроки «Шахтера» – Марлон Гомес (10 млн), Кевин (10 млн) и Артем Бондаренко (9 млн).
Топ-8 игроков УПЛ с самой большой трансферной стоимостью:
- Георгий Судаков (Шахтер) – 25 млн евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро
- Марлон Гомес (Шахтер) – 10 млн евро
- Кевин (Шахтер) – 10 млн евро
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 млн евро
- Владислав Ванат (Динамо) – 7 млн евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 7 млн евро
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6 млн евро
Топ-5 игроков УПЛ, которые прибавили в стоимости:
- Георгий Судаков (Шахтер) +7 млн = 25 млн евро
- Кевин (Шахтер) +6 млн = 10 млн евро
- Марлон Гомес (Шахтер) +4 млн = 10 млн евро
- Владислав Ванат (Динамо) +4 млн = 7 млн евро
- Владимир Бражко (Динамо) +500 тыс. = 2.5 млн. евро
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Просит доверять тренерскому штабу
Кепа покинет королевский клуб летом
Багато "дорогих" українських гравців - це переоцінені мильні бульбашки на понтах.
Розмов, інтерв'ю та преси багато, а реального толку та справ (гри, результату, користі, ефекту) дуже мало.
Клуби, тренери, гравці, наприклад, в АПЛ вже знають - якщо десь в якійсь команді в якійсь лінії грає українець, то це слабка та нестабільна ланка команди.
Наприклад, фланг захисту Арсеналу, де грає один українець, улюблено місце для атак команд-суперників.