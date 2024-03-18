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ATP
18 марта 2024, 13:15 |
81
0

Известно, сколько болельщиков посетило турнир в Индиан-Уэллс

Исторический рекорд

18 марта 2024, 13:15 |
81
0
Известно, сколько болельщиков посетило турнир в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine

Общая посещаемость комбинированого турнира в Индиан-Уэллс за две недели составила 493 440 человек, что стало рекордом турнира.

Самые посещаемые дневная (40 805) и ночная (15 483) сессии турнира состоялись в субботу, 9 марта.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, тогда турнир посетило 475 372 человек.

Призовой фонд в этом году составил $9,495,555 (ATP) и $9,258,080 (WTA).

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ATP Индиан-Уэллс WTA Индиан-Уэллс зрители
Источник Twitter
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