Известно, сколько болельщиков посетило турнир в Индиан-Уэллс

Общая посещаемость комбинированого турнира в Индиан-Уэллс за две недели составила 493 440 человек, что стало рекордом турнира.

Самые посещаемые дневная (40 805) и ночная (15 483) сессии турнира состоялись в субботу, 9 марта.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, тогда турнир посетило 475 372 человек.

Призовой фонд в этом году составил $9,495,555 (ATP) и $9,258,080 (WTA).