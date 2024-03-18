Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир БРАЖКО: «До анализа боснийцев дело еще не дошло»
Чемпионат Европы
18 марта 2024, 13:04 |
144
1

Владимир БРАЖКО: «До анализа боснийцев дело еще не дошло»

Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке к матчу против Боснии и Герцеговины

18 марта 2024, 13:04 |
144
1
Владимир БРАЖКО: «До анализа боснийцев дело еще не дошло»
УАФ. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины:

«Акклиматизация проходит хорошо, ребята поддерживают. Была двусторонняя игра, что немножко добавляет понимания. Если сравнивать с молодежной сборной, то стиль один и схема одна, но все гораздо быстрее, все гораздо лучше работают с мячом. Конечно, тяжелее, но надо привыкать к этому уровню, быть достойным представлять страну на нем.

Конечно, устали после двусторонки, потому что провели три тайма по 25 минут, большая интенсивность. Был день восстановления, завтра тоже. Надеюсь, что хорошо восстановлюсь и буду хорошо себя чувствовать. Против кого было сложнее играть? Против всех!

До анализа боснийцев дело еще не дошло. Все ребята подъедут, и будем разбирать. У соперников хорошая сборная, но нам надо смотреть на себя, а не на них, показывать нашу игру, наш стиль».

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Еще один звездный легионер прибыл в сборную Украины
ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два игрока приехали в сборную Украины
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Владимир Бражко Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
Футбол | 17 марта 2024, 16:36 13
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика

Досталось тренеру Маурисио Почеттино

Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел
Теннис | 18 марта 2024, 07:00 1
Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел
Успех Костюк, титулы Свёнтек и Алькараса, дерзкое вторжение пчел

Sport.ua подводит итоги первой половины марта в теннисе

Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Футбол | 17.03.2024, 17:42
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Валерий ИВАЩЕНКО: «После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру»
Футбол | 18.03.2024, 10:47
Валерий ИВАЩЕНКО: «После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру»
Валерий ИВАЩЕНКО: «После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру»
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Футбол | 18.03.2024, 07:14
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
А Караваєв інтерв'ю зранку даючи сказав ,що всі  аналіз гри  пройшли ,всі будуть левами матчу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
16.03.2024, 20:29 3
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
17.03.2024, 07:40 6
Футбол
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
16.03.2024, 17:40
Футбол
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 6
Футбол
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 08:15 11
Теннис
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
17.03.2024, 00:22 9
Биатлон
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
Украина попала в 4-ю корзину посева для футбольного турнира Олимпиады 2024
16.03.2024, 15:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем