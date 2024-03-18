Владимир БРАЖКО: «До анализа боснийцев дело еще не дошло»

Полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владимир Бражко рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины:

«Акклиматизация проходит хорошо, ребята поддерживают. Была двусторонняя игра, что немножко добавляет понимания. Если сравнивать с молодежной сборной, то стиль один и схема одна, но все гораздо быстрее, все гораздо лучше работают с мячом. Конечно, тяжелее, но надо привыкать к этому уровню, быть достойным представлять страну на нем.

Конечно, устали после двусторонки, потому что провели три тайма по 25 минут, большая интенсивность. Был день восстановления, завтра тоже. Надеюсь, что хорошо восстановлюсь и буду хорошо себя чувствовать. Против кого было сложнее играть? Против всех!

До анализа боснийцев дело еще не дошло. Все ребята подъедут, и будем разбирать. У соперников хорошая сборная, но нам надо смотреть на себя, а не на них, показывать нашу игру, наш стиль».

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в 21:45 по киевскому времени.