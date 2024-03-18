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Испания
18 марта 2024, 12:17 | Обновлено 18 марта 2024, 12:36
247
1

ВИДЕО. Фанаты Атлетико сожгли футболку Феликса перед игрой с Барселоной

Также игрока оскорбляли словесно

18 марта 2024, 12:17 | Обновлено 18 марта 2024, 12:36
247
1
ВИДЕО. Фанаты Атлетико сожгли футболку Феликса перед игрой с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Фанаты «Атлетико» проявили агрессивное отношение к Жоау Феликсу, игроку «Барселоны», который играет в аренде в каталонском клубе.

Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги группа фанатов «матрасников» подожгла футболку клуба с номером и фамилией Феликса, а также бросила ее на табличку с именем полузащитника возле «Метрополитано».

В сети появилось виде, но котором фанаты скандируют в адрес Феликса: «Этот португалец – сукин сын».

Отметим, что Феликс не праздновал свой забитый мяч, которым он открыл счет в матче с мадридским клубом.

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Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жоау Феликс Атлетико - Барселона
Источник adidas.com
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Max-Morlock
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