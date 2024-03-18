ВИДЕО. Фанаты Атлетико сожгли футболку Феликса перед игрой с Барселоной

Фанаты «Атлетико» проявили агрессивное отношение к Жоау Феликсу, игроку «Барселоны», который играет в аренде в каталонском клубе.

Перед началом матча 29-го тура Ла Лиги группа фанатов «матрасников» подожгла футболку клуба с номером и фамилией Феликса, а также бросила ее на табличку с именем полузащитника возле «Метрополитано».

В сети появилось виде, но котором фанаты скандируют в адрес Феликса: «Этот португалец – сукин сын».

Отметим, что Феликс не праздновал свой забитый мяч, которым он открыл счет в матче с мадридским клубом.