Алькарас поделился эмоциями от триумфа в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас дал оценку своей победе на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США), где он в финале оказался сильнее «нейтрала» Даниила Медведева – 7:6 (7:5), 6:1.

«Я так рад выиграть титул в Индиан-Уэллсе! Прежде всего, я показал свой уровень на этой неделе в матчах против лучших теннисистов в мире! Это так много значит для меня! Ваша поддержка снова была жизненно важна!» — написал Алькарас.

Как известно, защитив титул в Индиан-Уэллсе, Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось победить в мужском одиночном разряде два года подряд до достижения 21 года. Первым был Борис Беккер (1987-1988).