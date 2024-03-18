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ATP
18 марта 2024, 11:51 | Обновлено 18 марта 2024, 11:53
331
0

Алькарас поделился эмоциями от триумфа в Индиан-Уэллсе

В финале турнира испанец обыграл «нейтрала» Данииал Медведева

18 марта 2024, 11:51 | Обновлено 18 марта 2024, 11:53
331
0
Алькарас поделился эмоциями от триумфа в Индиан-Уэллсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас дал оценку своей победе на турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США), где он в финале оказался сильнее «нейтрала» Даниила Медведева – 7:6 (7:5), 6:1.

«Я так рад выиграть титул в Индиан-Уэллсе! Прежде всего, я показал свой уровень на этой неделе в матчах против лучших теннисистов в мире! Это так много значит для меня! Ваша поддержка снова была жизненно важна!» — написал Алькарас.

Как известно, защитив титул в Индиан-Уэллсе, Карлос Алькарас стал вторым игроком в истории турнира, которому удалось победить в мужском одиночном разряде два года подряд до достижения 21 года. Первым был Борис Беккер (1987-1988).

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ATP Индиан-Уэллс Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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