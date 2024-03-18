«Я здесь, значит, так решил клуб». Почеттино позволил себе спич об уважении

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино обратился с призывом к болельщикам клуба, призвав их доверять решениям клуба.

«Нашим фанатам трудно понять, если мы не оправдываем ожиданий. Я уже говорил, что я сильный, у меня нет проблем. Мы продолжим двигаться в том же направлении. Надеюсь, что в следующем матче болельщики будут безоговорочно поддерживать команду, потому что мы представляем «Челси».

Мы находимся в процессе, когда хотим сделать наших болельщиков счастливыми, и мы будем стараться. Я надеюсь, что мы сможем добиться того, чтобы с этого момента и до конца сезона у нас установилась связь с болельщиками.

Я не прошу, чтобы они доверяли мне – они должны доверять клубу, ведь, в конце концов, если я здесь, значит, так решил клуб.

Дело не в том, чтобы доверять мне или игрокам, а в доверии клубу, к тому, что клуб делает, думая, что это ему во благо. Речь идет о доверии ко всем, не только ко мне», – заявил Почеттино.

Ранее Маурисио Почеттино ответил фанам на их свист после замены Михаила Мудрика в матче Кубка Англии с «Лестером» (4:2).