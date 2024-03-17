Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика

Наставник «Челси» Маурисио Почеттено ответил на реакцию болельщиков, которые освистали решение тренера заменить Михаила Мудрика в матче Кубка Англии с «Лестером».

Болельщики скандировали тренеру «ты не знаешь, что ты делаешь».

«Фаны должны показывать эмоции, это нормально. Мы понимаем, что они хотят лучшего для команды и игроков, но нам нужна поддержка и вера в наш проект. Мы тут пытаемся построить что-то особенное».

«И я знаю, как нужно тренировать команду. Фаны хотят, чтобы мы побеждали, фаны хотят увидеть команду в финале на Уэмбли. Нам нужно, чтобы нам доверяли».

«Мы должны уважать мнение болельщиков, но и болельщики должны уважать решения тренерского штаба», – сказал Почеттино.

Команда выиграла 4:2, а победный гол забил Карни Чуквуэмека, который заменил Мудрика.