Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Англия
17 марта 2024, 17:42 | Обновлено 17 марта 2024, 18:08
1953
0

Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика

Просит доверять тренерскому штабу

17 марта 2024, 17:42 | Обновлено 17 марта 2024, 18:08
1953
0
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Маурисио Почеттено ответил на реакцию болельщиков, которые освистали решение тренера заменить Михаила Мудрика в матче Кубка Англии с «Лестером».

Болельщики скандировали тренеру «ты не знаешь, что ты делаешь».

«Фаны должны показывать эмоции, это нормально. Мы понимаем, что они хотят лучшего для команды и игроков, но нам нужна поддержка и вера в наш проект. Мы тут пытаемся построить что-то особенное».

«И я знаю, как нужно тренировать команду. Фаны хотят, чтобы мы побеждали, фаны хотят увидеть команду в финале на Уэмбли. Нам нужно, чтобы нам доверяли».

«Мы должны уважать мнение болельщиков, но и болельщики должны уважать решения тренерского штаба», – сказал Почеттино.

Команда выиграла 4:2, а победный гол забил Карни Чуквуэмека, который заменил Мудрика.

По теме:
Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Известны стартовые составы на матч Ман Юнайтед – Ливерпуль
Челси – Лестер – 4:2. Три шедевра и провальная игра Стерлинга. Видео голов
Кубок Англии по футболу Маурисио Почеттино Лестер Михаил Мудрик Челси
Источник BBC
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бокс | 16 марта 2024, 18:04 2
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком

Диллиан Уайт не смог выбрать победителя боя

ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
Футбол | 17 марта 2024, 15:12 5
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца

Кукурелья сделал впечатляющий рывок

Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Биатлон | 17.03.2024, 00:22
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
Футбол | 17.03.2024, 15:45
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
Новый тренер Полесья оценил неудачный дебют и рассказал о задаче на сезон
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Футбол | 16.03.2024, 20:29
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
15.03.2024, 17:06 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
17.03.2024, 00:12 7
Футбол
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 06:59 6
Теннис
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 3
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
16.03.2024, 07:31
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
Главный тренер топовой сборной оценил шансы Украины пробиться на Евро-2024
15.03.2024, 20:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем