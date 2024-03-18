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Португалия
18 марта 2024, 11:04 | Обновлено 18 марта 2024, 12:09
4121
8

Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии

Игорь Костенко хочет выступать только за украинскую сборную

18 марта 2024, 11:04 | Обновлено 18 марта 2024, 12:09
4121
8
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
ФК Бенфика. Игорь Костенко

16-летний украинский вратарь молодежной команды «Бенфики» Игорь Костенко ответил на вопрос, готов ли он играть за сборную Португалии, если получит туда вызов в будущем.

«Играть за Португалию? Нет. Это принципиально – я хочу играть только за сборную Украины. Это моя мечта, одна из моих основных мотиваций и цель на будущее. Я прилагаю много усилий, чтобы достойно представлять мою родную Украину на международном уровне», – признался Костенко.

Костенко – воспитанник киевского «Динамо». Он проводит третий сезон в системе «орлов» и недавно подписал первое официальное соглашение с клубом.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 8
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StrikeX
Добрі що такі є, але й такі, на жаль, хто не буде за Україну грати...
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+3
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pricolist
Це добре, що молоді гравці хочуть грати за Україну, сподіваюсь стане топ-воротарем 
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+3
Первый Среди Равных
А ви теж зайшли сюди перевірити, чи це не про Трубіна мова?
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-1
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