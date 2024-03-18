Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии

16-летний украинский вратарь молодежной команды «Бенфики» Игорь Костенко ответил на вопрос, готов ли он играть за сборную Португалии, если получит туда вызов в будущем.

«Играть за Португалию? Нет. Это принципиально – я хочу играть только за сборную Украины. Это моя мечта, одна из моих основных мотиваций и цель на будущее. Я прилагаю много усилий, чтобы достойно представлять мою родную Украину на международном уровне», – признался Костенко.

Костенко – воспитанник киевского «Динамо». Он проводит третий сезон в системе «орлов» и недавно подписал первое официальное соглашение с клубом.