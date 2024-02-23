Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Воспитанник Динамо подписал тренировочный контракт с топ-клубом Европы
Португалия
23 февраля 2024, 20:25 |
1262
0

Воспитанник Динамо подписал тренировочный контракт с топ-клубом Европы

Игорь Костенко проводит третий сезон в системе «Бенфики»

23 февраля 2024, 20:25 |
1262
0
Воспитанник Динамо подписал тренировочный контракт с топ-клубом Европы
Instagram. Игорь Костенко

Португальский клуб «Бенфика», ворота которого защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, подписал тренировочный контракт с вратарем Игорем Костенко.

Костенко – воспитанник киевского «Динамо». Он проводит третий сезоне в системе «орлов», однако только сейчас подписал первое официальное соглашение с клубом. Игорю в день заключения контракта исполнилось 16 лет.

В текущей кампании на его счету 22 матча за молодежные команды «Бенфики».

Тренировочный контракт гарантирует клубу наличие определенных прав на игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать полноценное соглашение. Клуб берет на себя ответственность за, например, питание игрока, его проживание в надлежащих условиях, медицинское обслуживание и тому подобное.

Ранее «Бенфика» узнала соперника в 1/8 финала Лиги Европы.

По теме:
В Динамо рассказали о ситуации с бронью от мобилизации
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Накануне рестарта. Как изменились составы клубов УПЛ за зиму
Бенфика Динамо Киев Анатолий Трубин
Источник ФК Бенфика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Футбол | 23 февраля 2024, 06:25 1
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?

Жеребьевка следующей стадии пройдет 23 февраля в 13:00 по Киеву

Зеленский сравнил потери украинской и российской армии в войне
Война | 23 февраля 2024, 16:12 10
Зеленский сравнил потери украинской и российской армии в войне
Зеленский сравнил потери украинской и российской армии в войне

Потери врага в пять раз больше

Иван ГЕЦКО: Было впечатление, что тренер Шахтера не контролирует ситуацию
Футбол | 23.02.2024, 19:36
Иван ГЕЦКО: Было впечатление, что тренер Шахтера не контролирует ситуацию
Иван ГЕЦКО: Было впечатление, что тренер Шахтера не контролирует ситуацию
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Футбол | 22.02.2024, 20:36
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23.02.2024, 13:20
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
21.02.2024, 18:59
Теннис
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
21.02.2024, 23:56 25
Футбол
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
22.02.2024, 11:23 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Украина будет представлена лишь 4 клубами в еврокубках 2025/26
23.02.2024, 06:05 102
Футбол
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
Марсель – Шахтер – 3:1. Финиш евросезона для горняков. Видео голов и обзор
23.02.2024, 00:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем