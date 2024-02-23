Воспитанник Динамо подписал тренировочный контракт с топ-клубом Европы
Игорь Костенко проводит третий сезон в системе «Бенфики»
Португальский клуб «Бенфика», ворота которого защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, подписал тренировочный контракт с вратарем Игорем Костенко.
Костенко – воспитанник киевского «Динамо». Он проводит третий сезоне в системе «орлов», однако только сейчас подписал первое официальное соглашение с клубом. Игорю в день заключения контракта исполнилось 16 лет.
В текущей кампании на его счету 22 матча за молодежные команды «Бенфики».
Тренировочный контракт гарантирует клубу наличие определенных прав на игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать полноценное соглашение. Клуб берет на себя ответственность за, например, питание игрока, его проживание в надлежащих условиях, медицинское обслуживание и тому подобное.
Ранее «Бенфика» узнала соперника в 1/8 финала Лиги Европы.
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