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18 марта 2024, 10:38 | Обновлено 18 марта 2024, 10:46
99
1

Тренер девичьей сборной Украины WU-17 объяснил поражение от испанок

Сапронов считает, что украинки сыграли достойно

18 марта 2024, 10:38 | Обновлено 18 марта 2024, 10:46
99
1
Тренер девичьей сборной Украины WU-17 объяснил поражение от испанок
УАФ. Сергей Сапронов

В Нидерландах во втором туре второго раунда отбора на Евро-2024 девичья сборная Украины (WU-17) по футболу уступила в своей группе испанкам – 0:2.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния:

– Из-за того, что освещение на стадионе, где должны были играть украинки с испанками, вышло из строя, УЕФА приняла решение провести матч не вечером, а после обеда.

Возможно, потому, что моим подопечным в отличие от стартового поединка с хозяйками, пришлось играть в привычных условиях, они дали бой грозным соперницам, которые запомнились технической подготовкой. Стоит отметить игру нашей сборной в защите, в нескольких моментах выручила вратарь Светлана Сахно.

После второго поражения подряд украинки потеряли все шансы пробиться в финальную часть Евро, однако могут сохранить «прописку» в Лиге А. Для этого надо в заключительном туре не проиграть сборной Турции, у которой худшее соотношение забитых и пропущенных мячей. В этом матче из-за дисквалификации не сыграет защитница Мария Игнатенко.

Поединок Украина – Турция состоится 20 марта.

Украинки играют в группе с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета проходят с 14 по 20 марта в нидерландских городах Гравензанде и Нордвейк.

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Источник Sport.ua
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василь бруховський
Геніальний тренер! 2 матчі - по грі пофіг, головне освітлення!
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