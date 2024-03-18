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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру»
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 10:47 |
116
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру»

Главный тренер киевлян рассказал о победе над полещуками

18 марта 2024, 10:47 |
116
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру»
УПЛ. Валерий Иващенко

В 21 туре чемпионата УПЛ «Оболонь» взяла реванш у «Полесья» за поражение в первом круге – 1:0.

Главный тренер киевлян Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать победу:

- Полищуки уже в дебюте сами усложнили себе жизнь, когда их позиционная ошибка привела к красной карточке Сергею Чоботенко, а вскоре Руслан Черненко воспользовался еще одним промахом гостей и открыл счет.

Конечно, играя почти весь матч в большинстве, мы должны были приложить усилия, чтобы снять напряжение и забить второй раз.

Но, видимо, в памяти подопечных запечатлелось, что они уже давно не побеждали и это давило психологически, что негативно влияло на агрессивность в наступлении.

- Но даже играя в большинстве «Оболонь» не отказалась от тактической схемы 4-2-3-1, возможно, надо было задействовать впереди двух нападающих?
- Тактическое построение с двумя опорными полузащитниками позволяло контролировать ход событий на поле. Просто у нас снова были проблемы с реализацией голевых моментов. Неприятности возникали только когда подопечные не придерживались установки, как это было в конце первого тайма. Почему-то начали пасовать защитникам на свою половину поля, что помогало полищукам с помощью прессинга отвоевывать территорию. Хорошо, что вскоре прозвучал свисток на перерыв и пришлось напомнить ребятам, что наша игра – это искать с помощью вертикальных передач уязвимые места в построении гостей. Сработало.

- Чем были вызваны замены ведущих игроков-опорника Тараса Мороза и правого защитника Максима Грися?
- У Мороза было повреждение и в перерыве выяснилось, что он не сможет продолжить игру, а Грисьо где-то подсел физически в конце матча. Решили заменить его на Павла Лукьянчука и перейти на игру в три центральных защитника, потому что было ощущение, что полищуки, чтобы спастись, возьмут на вооружение верховые передачи. Помогло.

Кстати, и пост №1 я доверил Артему Кичаку, потому что он более габаритный, чем Назарий Федоривский, защищавший ворота после зимнего перерыва, учитывая то, что впереди у «Полесья» гренадер Филипп Будковский. Не прогадал.

- «Оболонь» несколько улучшила свое турнирное положение, но на очереди у нее противостояние с грандом украинского футбола – «Шахтером», которое состоится 30 марта.
- Ничего страшного, в первом круге «Оболонь» уже сумела дать бой «горнякам». Важно, чтобы у нас не было кадровых потерь. Очень надеюсь, что к этому матчу восстановится Тарас Мороз. В конце концов, если мы хотим остаться в элите, то надо постараться не проиграть чемпиону.

Ранее тренер «Оболони» рассказал о стычке футболистов после матча с «Полесьем».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Валерий Иващенко инсайд Полесье - Оболонь
Источник Sport.ua
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