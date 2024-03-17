Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Оболони рассказал о стычке футболистов после матча с Полесьем
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 21:51 | Обновлено 17 марта 2024, 21:59
1620
0

Тренер Оболони рассказал о стычке футболистов после матча с Полесьем

Валерий Иващенко поведал о событиях вокруг игры с житомирским клубом

17 марта 2024, 21:51 | Обновлено 17 марта 2024, 21:59
1620
0
Тренер Оболони рассказал о стычке футболистов после матча с Полесьем
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

В 21-м туре УПЛ наиболее напряженным оказался поединок в Киеве, где «Оболонь» принимала «Полесье» (1:0).

Во время матча был удален защитник гостей Сергей Чоботенко, также судья показал 10 желтых карточек. После финального свистка произошла стычка между представителями обеих команд, а также звучала нецензурная брань.

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку произошедшему вне футбольного поля инцидента:

«По большому счету ничего чрезвычайного не произошло. Такое случается, когда бушуют страсти, а на короткий отрезок времени преобладают эмоции. Были словесные перепалки, и хорошо, что обошлось без толкотни. Но были на трибуне болельщики, ставшие свидетелями этого безобразия.

Кстати, запасные игроки «Полесья» вызывающе вели себя и во время матча. Согласен: как «Оболони», так и «Полесью» требовались очки, однако свою силу и мастерство нужно доказывать только на футбольном поле».

«Оболонь» взяла верх над «Полесьем» (1:0) и улучшила свое турнирное положение, а гости резко притормозили в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Евгений ПАСТ: «Еще в первом тайме могли закрыть матч с Черноморцем»
Черноморец – Верес – 0:1. Как забил Мрвальевич. Видео гола и обзор матча
Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками
Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Полесье - Оболонь Украинская Премьер-лига Валерий Иващенко инсайд драка скандал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Футбол | 17 марта 2024, 07:40 6
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?

«Сливочные» победили «Осасуну» со счетом 4:2

ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную
Футбол | 17 марта 2024, 21:15 1
ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную
ВИДЕО. Три года не забивал, выбил Ливерпуль, снял футболку, получил красную

Амад Диалло – герой матч 1/4 финала Кубка Англии «Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»

Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Футбол | 17.03.2024, 17:45
Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Ниже, чем у Стерлинга. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Биатлон | 17.03.2024, 00:22
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Теннис | 17.03.2024, 08:01
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
16.03.2024, 22:13 17
Футбол
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
15.03.2024, 17:06 10
Футбол
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
16.03.2024, 11:36 11
Футбол
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
17.03.2024, 15:12 8
Футбол
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 08:15 11
Теннис
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем