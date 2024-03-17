Тренер Оболони рассказал о стычке футболистов после матча с Полесьем

В 21-м туре УПЛ наиболее напряженным оказался поединок в Киеве, где «Оболонь» принимала «Полесье» (1:0).

Во время матча был удален защитник гостей Сергей Чоботенко, также судья показал 10 желтых карточек. После финального свистка произошла стычка между представителями обеих команд, а также звучала нецензурная брань.

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку произошедшему вне футбольного поля инцидента:

«По большому счету ничего чрезвычайного не произошло. Такое случается, когда бушуют страсти, а на короткий отрезок времени преобладают эмоции. Были словесные перепалки, и хорошо, что обошлось без толкотни. Но были на трибуне болельщики, ставшие свидетелями этого безобразия.

Кстати, запасные игроки «Полесья» вызывающе вели себя и во время матча. Согласен: как «Оболони», так и «Полесью» требовались очки, однако свою силу и мастерство нужно доказывать только на футбольном поле».

«Оболонь» взяла верх над «Полесьем» (1:0) и улучшила свое турнирное положение, а гости резко притормозили в турнирной таблице УПЛ.