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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 10:31 |
1352
1

Стало известно, какую зарплату получают ведущие и комментаторы УПЛ-ТВ

Зарплата комментаторов составляет 3-4 тысячи гривен

18 марта 2024, 10:31 |
1352
1
Стало известно, какую зарплату получают ведущие и комментаторы УПЛ-ТВ
УПЛ-ТВ

Стала известна зарплата, которую получают сотрудники нового телеканала УПЛ-ТВ, занимающегося прямыми трансляциями поединков чемпионата Украины по футболу.

По информации журналиста KDK, комментаторы зарабатывают три-четыре тысячи гривен за один матч. Это значительно больше, чем раньше было на платформе Megogo. Ведущие студий УПЛ-ТВ зарабатывают четыре-пять тысяч за матч. Журналисты на местах та репортеры, получают сто долларов.

Ранее в УПП-ТВ объяснили, как смотреть матчи местного чемпионата, отложенные из-за воздушной тревоги.

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телевидение чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига УПЛ-ТВ прерванные матчи воздушная тревога
Источник KDK
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Gargantua
даааа, лет 10 назад о таких копейках никто и говорить бы не стал
нищета как она есть
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