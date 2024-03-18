Стало известно, какую зарплату получают ведущие и комментаторы УПЛ-ТВ
Зарплата комментаторов составляет 3-4 тысячи гривен
Стала известна зарплата, которую получают сотрудники нового телеканала УПЛ-ТВ, занимающегося прямыми трансляциями поединков чемпионата Украины по футболу.
По информации журналиста KDK, комментаторы зарабатывают три-четыре тысячи гривен за один матч. Это значительно больше, чем раньше было на платформе Megogo. Ведущие студий УПЛ-ТВ зарабатывают четыре-пять тысяч за матч. Журналисты на местах та репортеры, получают сто долларов.
Ранее в УПП-ТВ объяснили, как смотреть матчи местного чемпионата, отложенные из-за воздушной тревоги.
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