Стало известно, какую зарплату получают ведущие и комментаторы УПЛ-ТВ

Стала известна зарплата, которую получают сотрудники нового телеканала УПЛ-ТВ, занимающегося прямыми трансляциями поединков чемпионата Украины по футболу.

По информации журналиста KDK, комментаторы зарабатывают три-четыре тысячи гривен за один матч. Это значительно больше, чем раньше было на платформе Megogo. Ведущие студий УПЛ-ТВ зарабатывают четыре-пять тысяч за матч. Журналисты на местах та репортеры, получают сто долларов.

Ранее в УПП-ТВ объяснили, как смотреть матчи местного чемпионата, отложенные из-за воздушной тревоги.