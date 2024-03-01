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Украина. Премьер лига
01 марта 2024, 22:41 | Обновлено 01 марта 2024, 22:51
175
0

В УПЛ-ТВ пояснили, как смотреть матчи, отложенные из-за воздушной тревоги

Кабельный линейный телеканал не может транслировать матчи одновременно

01 марта 2024, 22:41 | Обновлено 01 марта 2024, 22:51
175
0
В УПЛ-ТВ пояснили, как смотреть матчи, отложенные из-за воздушной тревоги
УПЛ-ТВ

В УПЛ-ТВ предоставили официальные разъяснения, как смотреть матчи УПЛ, отложенные из-за воздушной тревоги:

«В случае объявления воздушной тревоги некоторые матчи могут быть отложены или прерваны, из-за чего возникает смещение в сетке вещания.

К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому в случае смещения программы передач через воздушную тревогу кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию.

Прерванный или отложенный матч, сместившийся в сетке, в прямом эфире можно будет просмотреть на ОТТ-платформах, которые поддерживают трансляцию дополнительных сабканалов.

Для этого нужно зайти на выбранную ОТТ-платформу и найти в соответствующем разделе телеканалы UPL TV 1/2/3/4 или кликнуть на баннер матча».

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УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прерванные матчи телевидение воздушная тревога
Источник УПЛ-ТВ
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