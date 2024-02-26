УПЛ ТВ и Setanta Sports извинились за неполадки с сигналом

УПЛ-ТВ и Setanta Sports опубликовали официальное заявление относительно ситуации с матчем «Александрия» – «Шахтер».

«Сегодня, 26 февраля, во время трансляции матчей 18-го тура VBET Лиги возникли технические неполадки с сигналом матча «Александрия» – «Шахтер».

К сожалению, на этот раз не получилось оперативно исправить все технические неполадки и дать зрителям Setanta Sports возможность посмотреть поединок любимых команд.

Мы приносим свои искренние извинения перед болельщиками за неудобства и испорченный футбольный день.

УПЛ ТВ находится в начале своего пути и, к сожалению, никто не застрахован от технических сбоев. Мы приложим все усилия, чтобы подобные ситуации не повторялись и зрители могли получать бесперебойный доступ к просмотру матчей на всех заявленных платформах», – сказано в заявлении.